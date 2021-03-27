Наталья Сергунина: Около 30 спектаклей в "Ночь театров" можно посмотреть онлайн

Свои программы представят более 130 культурных площадок города. Посмотреть их можно не только очно, но и дистанционно. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"Чтобы присоединиться к "Ночи театров" могли как можно больше людей, площадки - участники акции подготовили интересную и разноплановую онлайн-программу. В нее вошли интерактивные экскурсии, показы спектаклей, концерты, творческие встречи, лекции - всего около 30 мероприятий", - отметила Наталья Сергунина.

Трансляцию открытия "Ночи театров" можно посмотреть в 19:00 на сайте mos.ru. Это спектакль Юрия Башмета на музыку Александра Чайковского "Свидание в Москве" в постановке Павла Сафонова. Его будут играть на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В формате zoom-конференции пройдет одно из центральных событий акции - спецпроект "Шесть откровений о будущем" с участием Виктора Рыжакова (Московский театр "Современник"), Дмитрия Волкострелова (Центр имени Вс. Мейерхольда), Евгения Марчелли (Государственный академический театр имени Моссовета), Константина Богомолова (Московский драматический театр на Малой Бронной), Дениса Азарова (Театр Романа Виктюка) и Сергея Газарова(Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна). Художественные руководители обсудят предстоящие планы театров. Модератором беседы выступит художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев. Трансляцию можно будет посмотреть в 22:00 на сайте mos.ru и на страницах театров - участников встречи в социальных сетях.

"Адаптируясь к условиям пандемии, театральное сообщество начало активно осваивать различные форматы цифровых технологий в организации непрерывного творческого процесса. Мы наблюдали, как, должно быть, каждая культурная институция обретала свою интонацию в онлайне, как рождались новые проекты, новые форматы спектаклей, как были организованы читки важных текстов, трансляции и открытые дискуссии в режиме реального времени. На ресурсах "Современника" вышло два важных для нас проекта - "Доктор Чехов" и "Оттепель". Всё это - очень ценный опыт, который, безусловно, необходимо развивать и дальше. Поэтому отрадно, что часть событий "Ночи театров" пройдёт в уже освоенном нами онлайн-формате", - говорит художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков.

А Московский музыкальный театр "Геликон-опера" приглашает присоединиться к мастер-классу, посвященному оперному искусству. Занятие проведет художественный руководитель театра Дмитрий Бертман для участников молодежной программы "Геликона". Встреча состоится в историческом Белоколонном зале княгини Шаховской. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном YouTube-канале театра. Начало в 22:00.

В 19:00 стартует онлайн-экскурсия по "Электротеатру Станиславский". Открыв трансляцию на сайте театра, зрители побывают на сцене и в гримерках, увидят, как создаются спектакли.

Также "Электротеатр Станиславский" покажет трилогию "Синяя птица" в память об актере Владимире Кореневе. "Синяя птица" основана на пьесе Мориса Метерлинка и личных воспоминаниях Владимира Коренева и Алевтины Константиновой, которые играли Тильтиля и Митиль. Трилогия остается в репертуаре театра, но предстанет в новой версии - "Синяя птица. Реквием" - и будет посвящена памяти Владимира Коренева. Роли старейшин театра в новом спектакле будут играть Антон Торсуков, Анна Мавлитова, Михаил Соколов и Маргарита Мовсесян. Записи всех спектаклей трилогии будут доступны до 20:00 28 марта.

В Московском театре Олега Табакова пройдет творческая встреча с артистами и постановщиками премьерного спектакля "Мольер, avec amour". Ее можно посмотреть в 23:00 на YouTube-канале театра. Среди участников - артисты Михаил Хомяков, Александр Фисенко и Павел Шевандо, художник по костюмам Мария Боровская и музыкальный руководитель Алексей Елкин.

На YouTube-канале театра "Модерн" в 21:45 будет транслироваться авторская встреча с художественным руководителем театра обладателем специального приза жюри Каннского кинофестиваля, лауреатом национальной кинематографической премии "Ника" Юрием Грымовым и актерами спектакля "Нирвана".

К 100-летию Московского академического театра имени Вл. Маяковского (1922-2022) состоится "Ночь в театре под люстрой". Зрителей ждет концерт студентов мастерской Миндаугаса Карбаускиса (РАТИ ГИТИС). Выступление пройдет "под люстрой", на самом верхнем ярусе основной сцены, где уже однажды проходил концерт к 90-летию театра. Артисты исполнят песни 1910-1920 годов. Тогда под руководством Всеволода Мейерхольда началась новая, современная история одного из старейших театров страны. Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть с 22:00 на YouTube-канале театра.

В 21:00 на cтарой сцене "Мастерской Петра Фоменко" начнется "СТИХИйный вечер". Поэты разных возрастов будут читать свои произведения. Трансляция - на YouTube-канале театра.

Лекции и выставки о театральном искусстве, которые можно посмотреть онлайн, проведут также московские музеи.

Галерея Ильи Глазунова покажет новую виртуальную экспозицию "Илья Глазунов. Художник и театр". На выставке будут представлены эскизы декораций к операм А.П. Бородина "Князь Игорь" и П.И. Чайковского "Пиковая дама", а также архивные фотоматериалы. Премьеры постановок с большим успехом прошли в Берлинской государственной опере в 1978 и в 1980 годах.

27 марта на сайте музея-заповедника "Царицыно" можно будет послушать шесть театральных чтений проекта "Все в сад, или Русская классика в цветах". Шесть произведений в прозе Сергея Есенина, Александра Блока, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Александра Куприна и Ивана Гончарова прочитают актеры театра и кино Михаил Горевой, Мария Берсенева, Дарья Повереннова, Дмитрий Белоцерковский, Евгений Воскресенский и Виктория Полторак. Телеспектакли будут доступны для просмотра в течение суток - с 11:00 27 марта до 11:00 28 марта.

В рамках акции "Ночь театров" Музей К.Г. Паустовского проведет онлайн-встречу с создателями оперы "Карельский пленник", премьера которой состоялась в Музыкальном театре Республики Карелии в 2018 году. В эфире принимают участие директор театра Елена Ларионова, режиссер Александр Петров (художественный руководитель Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье"), композитор Илья Кузнецов и автор либретто по повести К.Г. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля" Ольга Погодина-Кузмина.

Музей Владимира Высоцкого организует онлайн-показ фильма "Гамлет с Таганской площади". Творческое объединение "Ракурс" на протяжении нескольких десятилетий проводит кропотливую работу по поиску, изучению и систематизации кинохроники, фотоматериалов и фонограмм, связанных с жизнью и творчеством Владимира Семеновича Высоцкого. Уникальные съемки, обнаруженные за это время в архивах зарубежных телекомпаний, обнародованы в России в 1998-2016 годах в документальных фильмах Александра Ковановского, Игоря Рахманова и Олега Васина.