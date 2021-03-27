В Госдуме сочли несостоятельными угрозы Киева выдворить россиян из Крыма

Ранее заявление на эту тему сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Выдворение россиянам он обещал в том случае, если на полуостров вернутся украинские власти. Переехавших в Крым граждан России политик назвал "пособниками преступления".

Калашников, которого цитирует РИА Новости, призвал автора угрозы не переживать за судьбу Крыма, а лучше побеспокоиться о своей. "Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, - считает он, - и выгонят всех подобных министров".

Он напомнил Киеву, что Крым является неотъемлемой частью России.