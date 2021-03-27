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27.03.2021 21:42
Рубрика: Власть

В Госдуме сочли несостоятельными угрозы Киева выдворить россиян из Крыма

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме оценили угрозы Киева депортировать российских граждан, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска. По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, авторам подобных высказываний не удержаться у власти.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Юлия Крымова
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Ранее заявление на эту тему сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Выдворение россиянам он обещал в том случае, если на полуостров вернутся украинские власти. Переехавших в Крым граждан России политик назвал "пособниками преступления".

Калашников, которого цитирует РИА Новости, призвал автора угрозы не переживать за судьбу Крыма, а лучше побеспокоиться о своей. "Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, - считает он, - и выгонят всех подобных министров".

Он напомнил Киеву, что Крым является неотъемлемой частью России.

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