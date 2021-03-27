Семь вещей в автомобиле, которые необходимо обязательно проверить весной

С окончанием зимнего сезона состоянию вашего автомобиля следует уделить повышенное внимание, ряд расходников нужно поменять, что-то отремонтировать, что-то протестировать. Так можно избежать ряда типичных проблем, случающихся с приходом весны. Суммируем здесь моменты, на которые следует обратить внимание.

Заглядываем под капот и днище

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Первостепенное внимание следует уделить силовому агрегату. Дело в том, что после морозов и простоев автомобиля из-за утраты эластичности многочисленными "резинками" не исключены подтекания технических жидкостей. Особенно внимательно следует осмотреть силовой агрегат и элементы трансмиссии.

Подтеки масла могут свидетельствовать о проблемах с головкой блока цилиндров, в частности, потере герметичности ее прокладки, а также задубевших сальниках коленвала и распредвала, прокладок клапанных крышек и поддона картера двигателя. Или, к примеру, масло может найти себе дорогу через задубевшую резину уплотнения под масляным фильтром.

В последнем случае, к слову, бывает достаточно посильнее затянуть фильтр по резьбе. А вот при подтекании, к примеру, сальника коленвала ситуация сложнее. Его замена в силу конструктивных особенностей двигателя потребует много времени и вылетит в копеечку. В любом случае, именно весной лишний раз проверьте уровень масла на щупе. При его заметном снижении загоняйте машину на эстакаду и тщательно осматривайте элементы привода.

Уделяем внимание системе охлаждения

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Дефицит антифриза может спровоцировать неполадки как с мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно дополнительно проконтролировать именно по окончанию зимнего периода.

Возможно после осмотра придется заменить задубевшие резиновые патрубки, а заодно и хомуты. Впрочем, течь может дать также и расширительный бачок.

Визуально выявить такую неисправность сложно, так как утечки через микротрещины пластика практически незаметны. Поэтому если антифриз уходит, а патрубки не мокрые, весной, вместе с общим осмотром автомобиля и его "переобувкой", в целях профилактики бачок лучше превентивно поменять. Плюс - нередко приходится латать радиатор системы охлаждения, пострадавший от обстрела летящего с дороги щебня или после штурма снежных отвалов на выезде из нерасчищенного от снега двора.

Проверяем кузов

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Тщательная мойка автомобиля с приходом весны - обязательное, но не достаточное мероприятие. После водных процедур необходимо с пристрастием осмотреть кузов на предмет наличия изъянов лакокрасочного покрытия и хромированных деталей. И то и другое следует с тщательностью очистить спецсредствами от следов дорожных реагентов.

При обнаружении на ЛКП небольших следов ржавчины, имеет смысл избавиться от налета с помощью преобразователя ржавчины, уксуса, раствор лимонной или ортофосфорной кислоты и даже газировки.

При этом действовать нужно по следующей схеме - наносим средство прямо на кузов, ждем несколько минут, тщательно протираем место обработки и также тщательно смываем. Не грех потратиться также на мойку с полировкой кузова. Однако если ржавчина пошла далеко и глубоко, не стоит затягивать с зачисткой, шлифовкой и окраской проблемного места.

Диагностируем ходовую часть

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Езда по ямам и ледяной "гребенке" зимой на "холодных" амортизаторах, как известно, приводит к их преждевременному выходу из строя, что можно отследить по характерным подтеканиям масла, и как следствие - потере упругими элементами подвески демпфирующей способности, а вместе с ней также ухудшению управляемости и сильным стуками из-под днища при проезде неровностей.

Вердикт очевиден: амортизаторы - под замену. Кроме того, от низких температур и воздействия дорожных реагентов страдают резиновые втулки и сайлентблоки, а также резиновые и резинопластиковые пыльники шаровых опор и рулевых тяг. Все это можно и нужно отследить при весеннем визуальном осмотре.

Меняем дворники, очищаем стекла

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Автомобильные дворники вполне можно убить за зимний сезон, если, скажем, регулярно использовать их для устранения наледи с лобового стекла. Впрочем, не меньший урон резиновым, пластиковым и металлическим элементам конструкции наносят также низкие температуры и реагенты.

Поэтому внимательно осмотрите рабочую поверхность щеток и замените их или полностью, или, если есть желание сэкономить, лишь сами резинки. Лобовое стекло при этом имеет смысл обработать средством для глубокой очистки, которое устранит остатки реагентов и в то же время сгладит микроскопические шероховатости.

В свою очередь, потертый от смахивания грязи поликарбонатный корпус фар можно восстановить, используя средства для устранения царапин на кузове, которое втирается в поверхность фар круговыми движениями.

Проверяем тормоза

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Весной нужно убедиться, что тормозные диски и колодки не достигли критического износа.

Нередко случается, что во время зимней езды по городским пробкам водители не обращают внимания на имеющуюся проблему, однако с ростом скоростей она может заявить о себе характерными скрипами, скрежетом и вибрациями.

Лучший вариант - совместить осмотр элементов тормозной системы со сменой колес. Ответственный работник шиномонтажа известит вас о необходимости замены колодок или дисков, однако это не означает, что ситуацию нужно пускать на самотек.

Проверяем кондиционер

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Нередко в зимний период кондиционер ввиду низких температур не задействуется, поскольку компрессор принудительно отключается, и это негативно сказывается на функционировании системы ввиду отсутствия смазки. Чаще всего высыхают сальники компрессора.

Кроме того, поскольку в конструкции климатических систем имеется много патрубков и соединительных колец, резиновые элементы на сильном морозе могли задубеть и жидкость кондиционера (фреон, хладагент), которая находится под давлением, может частично вытечь.

Кроме того, весенняя ревизия требуется радиатору, который находится низко и подвергается атаке дорожного пескоструя, грязи, снега и ледяной крошки. Тут как повезет - или промывка или замена.

Во всех случаях после ремонта нужно будет заправить систему хладагентом и попросить специалистов проверить ее на предмет утечек. Также весной рекомендуется проверить и заменить воздушный и салонный фильтры - за зиму они собирают большое количество грязи, препятствующей нормальному прохождению воздуха в двигатель и в салон.