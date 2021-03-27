Синицина - Кацалапов взяли "золото" ЧМ в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золотые медали чемпионата мира в танцах на льду. Российские танцевальные дуэты не побеждали на ЧМ с 2009 года, когда в Лос-Анджелесе первое место заняли Оксана Домнина и Максим Шабалин, которые в следующем году взяли "бронзу" Олимпийских игр в Ванкувере.

На турнире в Стокгольме ученики Александра Жулина захватили лидерство после ритм-танца и сохранили преимущество после произвольного, набрав в сумме 221,17 балла.

- Я так счастлива. Не знаю, что сказать, могу только улыбаться, - отметила Виктория Синицина.

- Все эмоции оставили на льду, чувствую опустошенность, - признался Никита Кацалапов. - Очень рады, что чемпионат мира состоялся. Единственное, чего не доставало, это зрителей на трибунах. Но мы благодарны всем, кто за нас болел.

"Серебро" завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьей позиции - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции (188,45).