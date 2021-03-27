Синицина - Кацалапов взяли "золото" ЧМ в танцах на льду

На турнире в Стокгольме ученики Александра Жулина захватили лидерство после ритм-танца и сохранили преимущество после произвольного, набрав в сумме 221,17 балла.
- Я так счастлива. Не знаю, что сказать, могу только улыбаться, - отметила Виктория Синицина.
- Все эмоции оставили на льду, чувствую опустошенность, - признался Никита Кацалапов. - Очень рады, что чемпионат мира состоялся. Единственное, чего не доставало, это зрителей на трибунах. Но мы благодарны всем, кто за нас болел.
"Серебро" завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьей позиции - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции (188,45).