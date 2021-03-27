Стал известен стартовый состав сборной России на матч со Словенией

Новости

Свыше 300 судов ждут прохода через Суэцкий канал 16:49
Актер Марк Горонок госпитализирован с обширным инфарктом 15:43
Умер автор "Горбатой горы" Ларри Макмертри 15:25
Власти Японии могут сократить вдвое число иностранных гостей Олимпиады 14:25
Эксперты оценили последствия пошлины на подсолнечное масло 13:40
Менее 9 тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки 13:38
В Подмосковье нашли тело музыканта Липницкого, утонувшего в Москве-реке 13:18
Песков назвал российских фигуристок лучшими в мире 13:11
Украина установила антирекорд по заболеваемости коронавирусом 13:06
NASA оценило риск столкновения астероида в ближайшие 100 лет 12:26
Песков назвал срок подачи деклараций Путина и сотрудников Кремля 12:16
Зеленский обострил обстановку вокруг назначения в КС Украины 12:04
Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за оплаты проезда 11:37
Бочкарев: Центры самбо и бокса в Лужниках будут сданы до конца этого года 11:29
В Москве поезд насмерть сбил мужчину и женщину 11:19
Этой зимой из-за морозов в Москве погибли 80 процентов синиц 11:13
На ЧМ в Стокгольме фигуристы сдали более 2000 ПЦР-тестов 11:12
Мошенники используют BlaBlaCar для хищения средств с банковских карт 11:02
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в Египте 10:52
Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником 10:14
Владелец судна рассчитывает освободить Суэцкий канал в субботу 10:09
Зеленский обозначил стратегию подготовки к всеобщей партизанской борьбе 08:32
Академик рассказал, когда не нужно делать вторую прививку от COVID-19 08:15
Овечкин оформил дубль в матче против "Нью-Джерси" 08:14
Врач предупредил об опасности антигистаминных препаратов перед вакцинацией 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
27.03.2021 15:41
Рубрика: Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России на матч со Словенией

Текст: Артур Нанян
Тренерский штаб российской сборной огласил стартовый состав команды на второй матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Сочи против Словении.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

По сравнению с первой игрой против Мальты главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов произвел сразу несколько перестановок. В запасе остались Вячеслав Караваев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, из-за травмы вне заявки оказался Алексей Ионов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия - Словения - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

С первых минут у хозяев выйдут: Антон Шунин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба.

Главный тренер словенской сборной Матьяж Кек сделал выбор в пользу следующих футболистов: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Санди Ловрич, Ясмин Куртич, Яка Бийол, Миха Зайц, Йосип Иличич, Андраж Шпорар.

Напомним, в первом туре Россия обыграла на выезде Мальту (3:1), а словенцы неожиданно победили дома финалистов чемпионата мира-2018 Хорватию со счетом 1:0.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022

Главное сегодня

Менее 9 тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки
Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Мельниченко представили в качестве врио губернатора Пензенской области
Эксперты оценили последствия пошлины на подсолнечное масло
В МВД рассказали об обязательном условии работы мигрантов в России
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле