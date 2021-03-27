Стал известен стартовый состав сборной России на матч со Словенией

По сравнению с первой игрой против Мальты главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов произвел сразу несколько перестановок. В запасе остались Вячеслав Караваев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, из-за травмы вне заявки оказался Алексей Ионов.

С первых минут у хозяев выйдут: Антон Шунин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба.

Главный тренер словенской сборной Матьяж Кек сделал выбор в пользу следующих футболистов: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Санди Ловрич, Ясмин Куртич, Яка Бийол, Миха Зайц, Йосип Иличич, Андраж Шпорар.

Напомним, в первом туре Россия обыграла на выезде Мальту (3:1), а словенцы неожиданно победили дома финалистов чемпионата мира-2018 Хорватию со счетом 1:0.