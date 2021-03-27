Сборная России примет Словению во втором матче отбора ЧМ-2022

Сегодняшние соперники лидируют в своей группе после первого тура. Но если россияне с трудом переиграли на выезде Мальту (3:1), то словенцы сотворили небольшую сенсацию, одолев дома финалистов первенства планеты-2018 Хорватию (1:0). Ниже "РГ" представит сборные России и Словении.

Сборная России

Главный тренер: Станислав Черчесов

Капитан: Артем Дзюба ("Зенит")

Звезда: Артем Дзюба ("Зенит")

Позиция в рейтинге ФИФА: 39

Участие в чемпионатах мира: 4 (1994, 2002, 2014, 2018)

Наивысшее достижение: Четвертьфинал (2018)

Участие в чемпионатах Европы: 5 (1996, 2004, 2008, 2012, 2016)

Наивысшее достижение: Третье место (2008)

Первый матч отбора ЧМ-2022

Хоть россияне и набрали три очка на выезде с Мальтой (3:1), но игра команды Станислава Черчесова оставила не самое приятное впечатление. Явный аутсайдер группы вполне мог вырвать ничью, будь он чуть удачливее в атаке.

Предсказать, в какой форме сейчас Россия - непросто. Победа над мальтийцами стала первой для команды за последние шесть встреч. В любом случае, матч со Словенией станет серьезной проверкой для подопечных Станислава Черчесова.

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Станислав Черчесов: "Мы соперника знаем, изучали их, еще когда готовились к Молдавии. Для нас этот результат не был сюрпризом. Словенцы действуют дисциплинированно, агрессивно, у них есть футболисты мирового уровня. Нас ждет непростой матч. Возвращаясь ко встрече с хорватами, ситуация и результат подсказывали Словении отдавать инициативу по ходу матча. Но у нас свои задачи. На цифры смотрим, однако исходим из других вещей".

Стартовый состав по версии "РГ": Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.

Сборная Словении

Главный тренер: Матьяж Кек

Капитан: Боян Йокич ("Уфа")

Звезда: Ян Облак ("Атлетико")

Позиция в рейтинге ФИФА: 62

Участие в чемпионатах мира: 2 (2002, 2010)

Наивысшее достижение: Групповой этап

Участие в чемпионатах Европы: 1 (2000)

Наивысшее достижение: Групповой этап

Первый матч отбора ЧМ-2022

Дебют отборочного цикла сложился для словенцев лучше некуда: Йосип Иличич и компания победили финалистов чемпионата мира хорватов (1:0). Впрочем, таким уж большим сюрпризом считать этот результат не стоит. Словения никому не проигрывают аж с осени 2019 года.

В прошлом году команда Матьяжа Кека стала первой в своей группе в Лиге наций и вышла в дивизион "В". Словения одержала пять побед в шести встречах. Как видно, соперник у россиян в субботу будет очень непростой.

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Матьяж Кек: "В первом матче мы обыграли топ-сборную, но не стоит впадать в эйфорию. Предстоящая встреча с Россией является для нас важным вызовом. Присутствие болельщиков на стадионе является дополнительным мотивом для того, чтобы поединок получился качественным".

Стартовый состав по версии "РГ": Ян Облак, Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Санди Ловрич, Ясмин Куртич, Яка Бийол, Дамьян Бохар, Йосип Иличич, Андраж Шпорар.

История встреч

Словения - один из самых неприятных соперников для нашей сборной. Между собой команды провели четыре официальных матча, и лишь в одном из них Россия одержала победу. Произошло это в первом стыковом поединке за право участия на чемпионате мира-2010. Дубль Динияра Билялетдинова помог нашим выиграть дома (2:1), но в Мариборе словенцы добились нужного результата (1:0) и пробились на главный футбольный турнир четырехлетия.

Где будем смотреть

27 марта, суббота, "Первый канал" 17:00. Сборная России - Сборная Словении. Прямая трансляция из Сочи.