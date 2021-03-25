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25.03.2021 00:41
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Мальту в стартовом матче отбора ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Сборная России в стартовом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года на выезде переиграла команду Мальты - 3:1.

Российская команда открывала отборочный турнир гостевым матчем на Мальте против местной команды. В ходе подготовки тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым столкнулся с рядом проблем из-за того, что выступающие за границей игроки не смогли прибыть в Сочи на сбор. Добавили проблем и травмы.

Фото: MURAD SEZER / POOL / AFP
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В итоге в стартовом составе в центре полузащиты на поле появился Ильзат Ахметов, заменивший Романа Зобнина. В остальном состав не удивил - вернулись Александр Головин и Артем Дзюба, ставший единственным нападающим. На эксперимент с двумя форвардами наставник российской команды не пошел.

Начало матча прошло в равной борьбе. Хозяева старались ни в чем не уступать сопернику, но в середине первого тайма все же упустили в штрафной Дзюбу, который с близкого расстояния пробил точно. Этот гол стал для него 27-м в карьере за сборную. Он опередил на один мяч Владимира Бесчастных и вышел на вторую позицию в истории команды, уступая лишь Александру Кержакову, забившему 30 мячей.

Чуть позже вторую пробоину в обороне сборной Мальты сделал Марио Фернандес, подключившийся к атаке.

Второй тайм для команды Черчесова начался неудачно. Джозеф Мбонга на 56-й минуте отыграл один мяч. И лишь под самый занавес встречи вышедший на замену Александр Соболев снял все вопросы о победителе - 3:1.

27 марта сборная России примет в Сочи Словению, а 30 марта в гостях сыграет со Словакией.

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