Дзюба вышел на второе место по голам в истории сборной России

Нападающий Артем Дзюба забил свой 27-й гол за сборную России и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Гол Артема Дзюбы в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в ворота команды Мальты стал для него 27-м в карьере. По этому показателю он опередил Владимира Бесчастных, на счету которого 26 точных ударов. Дзюба вышел на второе место и в списке лучших бомбардиров сборной и отстает от занимающего первое место Александра Кержакова на три точных удара.

Дзюба в матче против Мальты вышел с капитанской повязкой.