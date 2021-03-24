В среду сборная России по футболу начнет квалификацию чемпионата мира-2022 выездным матчем против Мальты. Встреча группы Н состоится на стадионе "Та-Кали".

России вполне повезло с жеребьевкой. В группу Н наша сборная попала вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой. Чтобы завоевать прямую путевку на ЧМ в Катаре, нужно занять первое место в группе. Второе место даст шанс пробиться на мировое первенство через плей-офф.

Что касается сегодняшних соперников, то они значительно уступают нам по уровню. Мальта располагается на 176-й строчке в рейтинге ФИФА. И это худший показатель в группе Н. Но мальтийцы периодически умеют удивлять, так что расслабляться раньше времени не стоит. Так, они успешно выступили в Лиге наций, проиграв в своей группе только один матч и заняв второе место.

Россия, в свою очередь, неудачно провела матчи этого турнира. В ноябре команда Станислава Черчесова на выезде проиграла сначала Турции (2:3), а затем Сербии (0:5). Правда, после таких осечек сборная России наверняка не позволит себе провально начать выступление в отборе на ЧМ-2022.

Матч Мальта - Россия начнется в 22:45 по московскому времени, не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!