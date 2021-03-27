В субботу, 27 марта, в Сочи пройдет матч второго тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

Подопечные Станислава Черчесова начали отбор к мировому первенству с победы над сборной Мальты со счетом 3:1. Несмотря на такой результат, общее качество игры нашей сборной не впечатлило. Во второй половине встречи у России почти не было моментов в чужой штрафной. Мальта, которая считается самым легким соперником в группе H, активно действовала и смогла забить гол. Но все же последнее слово осталось за нами - на 89-й минуте окончательный счет установил Александр Соболев. Выигрыш позволил команде Черчесова выйти на первое место в группе.

Словения, учитывая класс соперника, лучше проявила себя в первом матче квалификации, обыграв Хорватию - 1:0. Да, единственный гол был забит после рикошета, но зато в обороне словенцы действовали очень уверенно. Чего стоит только игра Яна Облака. Так что сегодняшняя встреча точно не станет легкой прогулкой.

Россия и Словения играли между собой четыре раза на официальном уровне. В одной встрече победу праздновала Россия, в двух - Словения, еще один матч закончился вничью.

Встреча на стадионе "Фишт" начнется в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте "РГ"!