Черчесов: Игра с Мальтой понравилась не до конца, но есть три очка

Станислав Черчесов: Взяли три очка, как и планировали. Первый тайм понравился больше не потому, что забили два гола, а потому что играли организованней. Второй тайм начали не так, поэтому пропустили. Потом взяли игру под контроль, забили третий гол и довели до победы. Понятно, были шероховатости, мы долго не играли вместе. Те же Головин, Миранчук, Кудряшов только подъехали, они не были у нас на сборе, на тактических тренировках, поэтому определенные проблемы в организации игры у нас были. Но самое главное, мы выиграли, мы на первом месте в группе. Теперь готовимся к матчу со Словенией дома.

Удивил ли вас чем-то соперник? Показалось, что в начале второго тайма Мальта нас даже немного переигрывала.

Станислав Черчесов: Вчера на пресс-конференции сказал, что мы изучаем наших соперников. Понятно, что у болельщика мало информации, они знают только, что это Мальта, какое место она занимают в рейтинге, но не знают, кто у них играет, и как они играют. У них новый тренер итальянец, который привнес определенные изменения.

Несколько их игр смотрели, знаем, что они хорошо организованы, что у них есть несколько игроков, которые могут сыграть индивидуально, вы сами все это видели. Мы вчера сказали, что ждем непростой матч: таким он, по большому счету, и получился. Как вы правильно отметили в вопросе, в какой-то степени мы им помогли во втором тайме, позволили себе некоторые вольности при развитии атаки, получили пару контратак, одна из которых завершилась голом. Счет 2:1 был скользкий. Мы сделали несколько замен, перехватили инициативу и довели игру до победы. Еще раз повторю, это турнирная стратегия: мы взяли три очка, наши соперники очки потеряли. Сейчас со Словенией мы, можно сказать, будем играть за шесть очков.

Почему не рискнули сыграть двумя форвардами? Может, стоило Соболеву предоставить сегодня больше десяти минут?

Станислав Черчесов: Мы смотрим игру, как она развивается. Посчитали нужным сыграть так. Тем более, через игру с Мальтой, хотим этого или нет, готовились к Словении. Были другие задумки, но игра не позволила их реализовать.

Кто из пары Фомин - Ахметов ближе к тому, чтобы остаться в стартовом составе, когда туда после травм вернутся Оздоев и Зобнин? Можно сказать, что Фомин, с передач в касание которого начались две голевых атаки, вас убедил?

Станислав Черчесов: Не хотелось бы сейчас обсуждать игроков. Надо еще игру посмотреть. Кто-то видел две передачи, с которых начались голевые атаки, а кто-то увидел недочеты в оборонительных действиях и при развитии атаки. Поэтому игроков мы не обсуждаем.

Надо все проанализировать и спокойно поговорить с футболистами. Кто как себя чувствовал. С другой стороны, сегодня была одна игра, еще раз повторю, мы давно не играли, тем более в таких сочетаниях. Другое время, что мы внимательно смотрим игры, оцениваем игроков, и сегодня я не могу сказать, кто ближе или дальше.

Как оцените игру Головина. Когда вышел Алексей Миранчук, Головин стал играть чуть глубже, а Миранчук расположился на позиции "десятки". Насколько долгосрочной может быть такая расстановка?

Станислав Черчесов: Мы же говорили, что сегодня планировали немного по-другому. Хотели дать Саше поменьше времени, минут 70. Но игра складывалась не так, как хотелось во втором тайме, поэтому планы поменялись.

Леша вышел на позицию, на которой мы его и планировали. Саша и Алексей играли с листа, поэтому не так все просто, как кажется со стороны. Партнеров надо понимать, а я не помню вообще, когда Головин до нынешнего момента в последний раз вызывался в сборную.Поэтому есть определенные нюансы перед каждой игрой, которые мы стараемся решать.

Видите ли рост Миранчука с тех пор, как он перешел в "Аталанту"?

Станислав Черчесов: Во-первых, определенный опыт он получает. Мы с ним еще не говорили, потому что они только прилетели, и ему нужно было отдохнуть. Будет еще диалог. Он играет на многих позициях, как и Головин, кстати, что для нас с одной стороны хорошо. Понятно, что игрок становится разносторонним. С другой стороны, позицию, где игрок сможет показывать свои лучшие качества, нам и для одного и для другого в нашей сборной нужно определить.

В конце матча захромал Марио Фернандес. С ним все в порядке?

Станислав Черчесов: Во время игры бывают ушибы. Насколько знаю, у Марио все нормально. Но у нас есть время понять, насколько он готов. Кудряшов тоже приехал в хорошем состоянии. Но еще раз повторю: у нас три игры и надо все рассчитать, чтобы к каждому матчу мы были свежи и готовы.

Как прокомментируете неожиданные результаты в нашей группе? Хорваты уступили Словении, Словакия не смогла обыграть Кипр.

Станислав Черчесов: Когда состоялась жеребьевка, мы сказали, что у нас достаточно ровная группа. Это только со стороны кажется, что что-то легко и просто. Вот мы Мальту обыграли, убежден, что у многих команд тут будут проблемы. У нас очень ровная группа, мы это подчеркивались. Еще раз убедились, что с каждой командой надо максимально правильно готовиться, чтобы добиваться именно в данный день результата. Если вы помните, меня спрашивали, как так, сербы нас обыграли, а на чемпионат Европы едем мы. Мы были готовы тогда, когда надо. Так же, как и сегодня. Сегодня есть победа со своими плюсами и минусами. Понятно, игра до конца не удалась и не до конца понравилась, но есть три очка.