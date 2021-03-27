Свыше 300 судов ждут прохода через Суэцкий канал

Крупнейшая в мире транспортная магистраль по перевалке грузов заблокирована со вторника контейнеровозом Ever Green Японская компания Shohei Kisen, которая является владельцем судна, обещала освободить канал в субботу.

В пятницу вечером была предпринята попытка буксировки, однако контейнеровоз не удалось сдвинуть с места.

"Судно до сих пор не сдвинулось с места", - отметил на пресс-конференции в Исмаилии глава управления транспортной артерии Усама Рабиа, рассказав журналистам о ходе операции и попытках снять контейнеровоз с мели.

По данным компании Moody's Investor Service, закрытие канала влияет на 15 процентов мировых контейнерных перевозок. Это приводит к задержкам в портах по всему миру. Танкеры, перевозящие 9,8 миллиона баррелей сырой нефти, что составляет примерно десятую часть мирового потребления, сейчас ожидают у входа в канал.