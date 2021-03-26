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26.03.2021 12:59
Рубрика: В мире

Авария в Суэцком канале - еще один довод за "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов
Взлет цен на нефть после аварии в Суэцком канале, - лишнее доказательство того, насколько мировой рынок зависит от информационного фона.

Само происшествие особого влияния на глобальную ситуацию с нефтью и газом иметь не будет, однако заставляет сделать определенные выводы об обеспечении стабильности поставок сырья в ту же Европу.

Фото: Suez Canal / AFP
СМИ: Движение по Суэцкому каналу восстановится не ранее 31 марта

"Нефть уже отыграла эту историю, могут подняться ненадолго спотовые цены на газ, в первую очередь, на сжиженный природный газ (СПГ), но интересно здесь совсем другое", - говорит глава фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Произошедшая авария наглядно показала преимущество России, как поставщика газа в Европу, и что не стоит списывать на свалку газопроводы", - сказал эксперт.

Основной объем СПГ Европа получает из Катара, и газовозы идут именно через Суэцкий канал. Учитывая почти пустые газовые хранилища из-за сильных холодов этой зимой, блокировка этого маршрута оставляет Европе три варианта - закупать больше российского трубопроводного газа или российского же СПГ, или покупать СПГ из США. При этом, если бы сейчас работал "Северный поток-2", как ранее и планировалось, никаких проблем с поставками газа у Европы не было.

По мнению Константина Симонова, Россия давно доказала свою надежность, как поставщика газа. За всю историю газового экспорта у нашей страны была только одна проблема с поставками на запад. Она была связана с Украиной, но, когда мы попытались ее решить, та же Европа стала ставить нам палки в колеса, подчеркнул Симонов.

В целом же никакого дефицита нефти или газа из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given не ожидается. По данным транспортной компании Kpler, по обе стороны от аварии оказались заперты 7 танкеров с 6,3 млн баррелей нефти на борту. В выходные к ним могут присоединится еще 3 танкера с 2,5 млн баррелей. Задержка поставок менее 9 млн баррелей нефти к коллапсу рынка не приведет. В день сейчас потребляется более 90 млн баррелей в сутки. Нефтяные хранилища в Европе, США и Азии заполнены. В какой-то мере перекрытие пролива даже сыграет на руку соглашению ОПЕК+, заставив потребителей нефти немного снизить свои запасы нефти. Трубопроводные мощности России для доставки газа в Европу исключают дефицит на этом рынке, а в Азию путь для газовозов с Ближнего Востока открыт.

"Что происходит сейчас - значительно возросла стоимость фрахта, как следствие поползли цены на биржах", - говорит аналитик ИРТТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, в течение 2-3 недель логистика диверсифицируется и цены придут в равновесие, рынок в этом отношении достаточно гибок. Нефтяные котировки могут подняться на 2-4 доллара за баррель. Возможно, на какое-то время поднимутся спотовые цены на газ, но с учетом очередной волны пандемии в Европе и потепления, это повышение также будет незначительным, считает он.

Фото: Suez Canal Authority via AP
Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день

Есть еще один интересный вывод, который можно сделать из аварии в Суэцком канале. Про необходимость альтернативного пути из Европы в Азию и обратно говорят уже много лет, и пока единственным таким маршрутом является Северный морской путь (СМП), который сейчас развивает Россия.

"Форс-мажор в Суэцком канале может подтолкнуть западных политиков к размышлениям о возможном развитии и участии в СМП", - говорит аналитик "Финам" Андрей Маслов. Он уточнил, что на данный момент для прохождения значительных участков пути требуются ледоколы, что осложняет эксплуатацию этого маршрута.

По мнению Константина Симонова, авария в Суэцком канале заставит по-новому посмотреть на развитие СМП. Но пока нет круглогодичной навигации по этому маршруту, а объемы перевозок только к 2024 году должны достичь 80 млн тонн в год, воспринимать СМП как конкурента Суэцкого канала, который такой же объем пропускает через себя за две недели, весьма сложно, считает Симонов.

В мире Африка Египет Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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