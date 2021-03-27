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27.03.2021 01:48
Рубрика: Спорт

Туктамышева доказала, что медаль ЧМ в 24 года - это реальность

Текст: Анна Козина
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, завоевавшая еще одну медаль ЧМ - серебряную - спустя шесть лет после того триумфа, поставила перед собой новую цель. 24-летняя фигуристка хочет отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

"Когда я ехала в Стокгольм, я старалась не думать о медалях. Но где-то в глубине души надеялась, что все-таки попаду на пьедестал. И когда это случилось, на меня нахлынули невероятные эмоции. Хочу поблагодарить тренера Алексея Мишина и хореографа Татьяну Прокофьеву. Я так счастлива и нахожусь в полной гармонии с самой собой: я сделала все, что могла, и завоевала "серебро" чемпионата мира, - приводит слова Туктамышевой пресс-служба турнира. - Моей следующей целью будет попадание в олимпийскую сборную. Мой результат здесь, в Стокгольме, придаст мне дополнительной мотивации".

Туктамышева также раскрыла, в чем секрет ее успеха в современном фигурном катании.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧМ

- Я стараюсь развиваться так же, как развивается фигурное катание, - отметила фигуристка, прыгающая тройной аксель и разучившая четверной прыжок. - Пытаюсь не стоять на месте, а совершенствовать свое мастерство.

Фигуристка также добавила, что своим примером стремится показать всем спортсменкам-одиночницам, что нет ничего невозможного, а медаль чемпионата мира в 24 года - это реальность.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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