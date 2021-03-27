Умер автор "Горбатой горы" Ларри Макмертри

Американский писатель, продюсер и сценарист, автор сценария, среди прочего, драмы "Горбатая гора" (Brokeback Mountain), лауреат множества премий Ларри Макмертри умер 25 марта у себя дома в Техасе на 85-м году жизни.

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на представителя писателя. Причиной смерти Макмёртри стала сердечная недостаточность.

No tweet can express or explain how much I loved Larry McMurtry's writing. I'm really crushed by his passing.



Rest in Power Larry McMurtry.



Legend. pic.twitter.com/hybADJRp2I — Don Winslow (@donwinslow) March 26, 2021

Ларри Джефф Макмертри родился в 1936 году в Арчер-Сити, Техас. Получил степень бакалавра, а затем магистра гуманитарных наук.

Перовое экранизированное произведение - 1963-й, в основу фильма "Хад" с Полом Ньюманом лег дебютный роман Ларри "Всадник скачет мимо", опубликованный двумя годами ранее.

Далее - "Последний киносеанс" Богдановича и его сиквел "Техасвилль", "Любя Молли" Люмета, "Язык нежности" с Джеком Николсоном (пять "Оскаров") и его сиквел "Вечерняя звезда", сериал "Одинокий голубь" с Робертом Дювалем и Томми Ли Джонсоном, "Луна команчей".

"Оскар" Макмертри получил за сценарную адаптацию рассказа Энни Пру (она же - автор "Корабельных новостей") "Горбатая гора", что вылилось в первый в истории "большого" кино гей-вестерн.