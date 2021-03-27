В День театра оперная премия Casta Diva объявила своих лауреатов

Несмотря на все сложности оперного года, блокированного пандемией, престижная профессиональная премия Casta Diva, ежегодно присуждаемая в России за выдающиеся достижения в области оперного искусства, не нарушила своей традиции и объявила в День театра лауреатов за 2020 год.

Между тем, от части номинаций в этом году пришлось отказаться. Это было вынужденным решением жюри, поскольку театры в 2020 году практически не выпускали премьеры.

В лауреатском списке Casta Diva впервые отсутствуют такие ключевые номинации, как Спектакль года и Событие года, а также Взлет, с 2018 года отмечающий молодые таланты, ярко заявившие о себе на российском и международном оперном поле. В этом году лауреаты определены только в вокальных номинациях: Певица/Певец года и Лучшие зарубежные певцы.

"Певцами года" стали сопрано Надежда Павлова и тенор Нажмиддин Мавлянов "за их яркие работы в постановке "Садко" Большого театра (режиссер Дмитрий Черняков)" - партии Волховы и Садко.

Надежда Павлова, чей "богатейший по нюансировке, как писала "РГ", завораживающий голос, артистическое обаяние и драматический дар оценили и публика, и критика", является солисткой Пермской оперы, где она выступала в спектаклях под руководством Теодора Курентзиса, в том числе, в партиях донны Анны в "Дон Жуане" Моцарта, Олимпии в "Сказках Гофмана" Оффенбаха, Виолетты в "Травиате" Верди в занменитойпостановке Роберта Уилсона. Ее роль Виолетты была отмечена Национальной театральной премией "Золотая маска" и призом Ассоциации музыкальных критиков (2016).

"Садко". Волхова – Надежда Павлова. Фото: Дамир Юсупов/Большой театр

Нажмиддин Мавлянов - один из самых ярких артистов современной оперной сцены, обладающий универсальным репертуаром - от бельканто до Пуччини и Прокофьева, солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, где исполняет практически все ведущие теноровые партии - Эдгардо ("Лючия ди Ламмермур"), Альфред ("Травиата"), Хозе ("Кармен"), Радамес ("Аида"), Рудольф ("Богема"), Ленский ("Евгений Онегин"), Каварадосси ("Тоска"), Герман ("Пиковая дама"), Пьер Безухов ("Война и мир") и другие, выступает на сценах Мариинского и Михайловского театров, лондонского Ковент Гарден, в Антверпене, Дюссельдорфе, Тель Авиве и др.

Лиз Дэвидсен. Фото: BERTRAND LANGLOIS / AFP

В номинации Лучшие зарубежные певцы лауреатами Casta Diva стали норвежское сопрано Лиз Дэвидсен (Леонора, "Фиделио" Бетховена, Ковент Гарден, Лондон; Зиглинда, "Валькирия" Вагнера, Дойче Опер, Берлин) и немецкий баритон Кристиан Герхаер (Бокканегра, "Симон Бокканегра" Верди, Опера Цюриха).

Жюри отметило их как " как выдающихся и разносторонних певцов-актеров, интерпретаторов сложнейших ролей на ведущих мировых сценах".

Напомним, что старт карьере молодой норвежской певицы Лиз Дэвидсен дала ее победа на конкурсе Operalia в 2015 году. За несколько лет певица утвердилась на европейских сценах в сложнейшем репертуаре вагнеровских и штраусовских героинь, выступила в Байройте в спектакле Тобиаса Кратцера "Тангейзер", в Метрополитен (в партии Лизы в "Пиковой даме"), где с ней сразу заключили перспективный контракт на несколько партий (оборвавшийся пандемией). "Это голос один на миллион", - сказал о ней дирижер Антонио Паппано.

Кристиан Герхаер - знаменитый баритон, выступающий на ведущих оперных сценах Мюнхена, Вены, Мадрида, Лондона, Цюриха, на фестивалях в Зальцбурге, Эдинбурге, Люцерне. Он сотрудничал с такими дирижерами, как Рикардо Мути, Николаус Арнонкур, Саймон Рэтл, Кент Нагано, Марис Янсонс, Кристиан Тилеманн, Кирилл Петренко и другими. Выдающийся интерпретатор вагнеровского репертуара, камерной музыки. Его интерпретации произведений Брамса, Шумана, Шуберта, Моцарта, Малера неоднократно отмечались самыми престижными премиями и званиями. В оперном мире он известен также как выдающийся педагог, почетный профессор Мюнхенской академии музыки и театра.

Кристиан Герхаер. Фото: Valery HACHE / AFP

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов Casta Diva состоится 18 октября 2021 года на сцене театра Новая Опера. Время октября выбрано для ежегодной церемонии Casta Diva не случайно: это время рождения Оперы - в октябре 1600 года во Флоренции была представлена первая сохранившаяся в истории опера - "Эвридика" Пери - Ринуччини.

Справка "РГ"

Премия Casta Diva учреждена в 1996 году и является единственной специальной премией для лауреатов в области оперного искусства России. Аналогами Casta Diva являются престижные премии оперных критиков в Италии и Германии. Инициатор учреждения премии - президент фонда поддержки оперного искусства "CASTA DIVA", историк, критик, драматург оперного театра Михаил Мугинштейн.

Жюри премии: Екатерина Бирюкова, Марина Гайкович, Ирина Муравьева, Нора Потапова, Елена Третьякова (председатель), Сергей Ходнев.

Лауреаты премии: В разные годы лауреатами премии становились оперные звезды мировой величины (Ирина Архипова, Галина Вишневская, Елена Образцова, Павел Лисициан, Борис Покровский, Владимир Атлантов, Валерий Гергиев, Евгений Нестеренко, Анна Нетребко, Владимир Галузин, Ольга Бородина, Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова), а также оперные спектакли: "Парсифаль", "Семён Кокто", "Жизнь за царя", "Кольцо нибелунга" (Мариинский театр), "Евгений Онегин" (Большой театр), "Пеллеас и Мелизанда" (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), "Коронация Поппеи", (Баварская опера, Мюнхен), "Катя Кабанова" (Зальцбургский фестиваль) и др.