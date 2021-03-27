В Думе и Совфеде оценили перспективы исков Крыма к Украине

"В данном случае нарушения явно имеются, по большому счету это косвенно признавал ряд международных организаций, те, которые заявляли о том, что есть проблема с водообеспечением Крыма, в том числе в связи с тем, что Украина прекратила подачу воды на территорию", - сказал он в беседе с RT.

Парламентарий при этом обратил внимание, что иностранные партнеры "с оговорками упоминали, что вопросы водоснабжения - это обязанности того государства, в состав которого входит территория".

В результате водной блокады пострадали и физические, и юридические лица, Крыму был нанесен значительный урон, подчеркнул Цеков. "Международные инстанции должны дать этому соответствующую оценку не только морального, но и материального характера", - заключил он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что на Западе пока не готовы защищать интересы крымчан. "Подобный иск будет иметь силу, когда на ментальном уровне западное общество признает, что задавить Россию санкциями не получилось. И вот когда они спустятся с неба на землю и начнут с нами разговаривать на равных, пусть и без симпатий, тогда придет время иска по водной блокаде", - заявил он изданию.