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Рубрика: Общество

В МВД рассказали об обязательном условии работы мигрантов в России

Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательной для работы в России. Об этом рассказали в МВД. В ведомстве разрабатывают законопроект, которым предусмотрена реформа порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей. В подготовке соответствующего законопроекта участвуют заинтересованные ведомства, документ также обсуждается с экспертным и бизнес-сообществами.

Фото: istockphoto
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Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, иностранцы смогут трудиться, а работодатели привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах.

По данным МВД, на миграционный учет за два месяца текущего года поставлены 1 миллион 84 тысячи граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Также с начала года почти в два раза меньше оформлено патентов. Если в 2021 году их число составило более 112 300, то годом ранее - почти 204 тысячи.

Ранее сообщалось, что для иностранцев, желающих жить и работать в России, установят новые правила сдачи экзаменов на уровень владения русским языком, на знание истории и российского законодательства. Сложность экзаменов будет зависеть от цели пребывания иностранца в нашей стране. Сейчас регионы вправе сами устанавливать перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение указанного экзамена, а также порядок и форму проведения экзамена. Согласно новому закону, проводить экзамены будут образовательные организации, входящие в официальный перечень. Эти же организации будут выдавать сертификаты, подтверждающие уровень знаний.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России

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