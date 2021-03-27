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Рубрика: Общество

В России создадут робота для работы в открытом космосе

Предприятия "Роскосмоса" начали создание первого в России робота для выхода в открытый космос. Разработкой занимаются ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" в рамках целевой работы "Теледроид" долгосрочной программы на Международной космической станции, сообщили в российском космическом ведомстве.

Фото: ckb-rubin.ru
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Проектировкой машины займутся создатели робота "Федора", который побывал на МКС в 2019 году. "В отличие от него "Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног. Его планируется разместить на манипуляторе, который обеспечит перемещение между модулями станции", - со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" пишет РИА Новости.

Робот будет копировать движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции он сможет выполнять самостоятельно. Все этапы разработки машины планируется завершить к 2025 году.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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