Новости

Брата знаменитой американской гимнастки обвинили в тройном убийстве 00:55
Появилось первое видео с роботом "Федор" на МКС 00:28
Умер основатель транснациональной компании Tetra Pak Ханс Раусинг 30.08.2019
СМИ: "Зенит" "разменяет" Эмилиано Ригони на Йордана Осорио 30.08.2019
Робот "Федор" избежал "запуска" молотком и занялся работами на МКС 30.08.2019
Минкомсвязь уточнит, как муниципальные каналы перейдут на цифровое ТВ 30.08.2019
СК завел дело о нападении дога на грудного ребенка в московской квартире 30.08.2019
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей ВПП 30.08.2019
РФ пригласила Генсека ООН на празднование юбилея Победы в 2020 году 30.08.2019
В Москве ограбили обменник на 140 миллионов рублей 30.08.2019
Белорусский МАЗ представит новинки на российской выставке 30.08.2019
Медведев пообещал расширить программу расселения аварийного жилья в РФ 30.08.2019
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 30.08.2019
Первая Lada с вариатором. АвтоВАЗ рассказал о ресурсе новой коробки 30.08.2019
В Сербии госпитализирован Патриарх Ириней 30.08.2019
Стало известно расписание игр "Краснодара" в Лиге Европы 30.08.2019
США отменят безвиз для россиян на Гуам и Северные Марианские острова 30.08.2019
Видео: Более 150 африканцев проникли в Испанию, преодолев двойной забор 30.08.2019
Россия сократит добычу нефти в августе немного меньше плана 30.08.2019
При Минстрое России появится координационный молодежный совет 30.08.2019
Игрок ФК "Краснодар" Реми Кабелла успешно прооперирован 30.08.2019
В Петербурге пройдет благотворительный костюмированный забег 30.08.2019
В Заполярье запустили три новые котельные на торфе и щепе 30.08.2019
Путин посетит Монголию 30.08.2019
Житель Чечни признан виновным в содействии терроризму 30.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
31.08.2019 00:28
Рубрика: Общество

Появилось первое видео с роботом "Федор" на МКС

Первое видео с роботом "Федором", сделанное на Международной космической станции, появилось в Сети. Ролик, на котором видно, как робот перемещается по МКС с российским флагом в руке, появилось на странице телеканала "Россия 24" в YouTube.

Фото: РИА Новости.
Чем робот "Федор" займется на борту МКС

Ранее сообщалось, что робот не сразу смог включиться на станции, но после небольшого сбоя сделал это сам.

"При выполнении космонавтом [Алексеем Овчининым] технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента", - похвалился сам "Федор" в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, "Федор" работает на станции в так называемом копирующем режиме. Космонавт Александр Скворцов управляет его действиями, надев экзоскелет. Цель эксперимента - проверить, как робот сможет взаимодействовать с человеком на МКС.

Вернуться на землю "Федор" должен уже 7 сентября.

Общество Космос Робот "Федор"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль заявил о прогрессе в обмене удерживаемыми лицами с Киевом
Путин назвал нормальное число детей в семье
Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57
Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
СМИ: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году