Появилось первое видео с роботом "Федор" на МКС

Первое видео с роботом "Федором", сделанное на Международной космической станции, появилось в Сети. Ролик, на котором видно, как робот перемещается по МКС с российским флагом в руке, появилось на странице телеканала "Россия 24" в YouTube.

Ранее сообщалось, что робот не сразу смог включиться на станции, но после небольшого сбоя сделал это сам.

"При выполнении космонавтом [Алексеем Овчининым] технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента", - похвалился сам "Федор" в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, "Федор" работает на станции в так называемом копирующем режиме. Космонавт Александр Скворцов управляет его действиями, надев экзоскелет. Цель эксперимента - проверить, как робот сможет взаимодействовать с человеком на МКС.

Вернуться на землю "Федор" должен уже 7 сентября.