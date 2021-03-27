В зале "Зарядье" прошел спектакль по произведениям Малера

Спектакль "Малер. По краю Вечности" - совместный проект известного театрального режиссера Михаила Елисеева и солистки Большого театра Александры Дурсеневой.

Это уже не первая совместная работа певицы и режиссера. В прошлом году в их творческом тандеме появился синтетический спектакль "Курт Вайль: Kabarett Musik", представивший публике блестящий мир немецких зонгов. Второй проект Александры Дурсеневой и Михаила Елисеева стал погружением в глубины человеческого существования: он основан на вокальной лирике Густава Малера - на полных тончайших психологических нюансов "Песнях об умерших детях" по стихотворному циклу немецкого поэта Фридриха Рюккерта и на "Прощании" из философской симфонии-кантаты "Песнь о Земле", написанной на стихи китайских поэтов. К участию в действе были привлечены прима-балерина Большого театра Марианна Рыжкина и актер театра и кино Владимир Кошевой.

"Этот спектакль отражает опыт переживаний мужчины и женщины, столкнувшихся с потерей ребенка, - рассказывает Михаил Елисеев. - Познание боли, познание смерти есть неизменная составляющая жизни. Провести зрителей через катарсис к просветлению - в этом цель спектакля".

Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье"

Главной сценической метафорой этого спектакля стала черная конструкция, напоминавшая огромное погребальное покрывало. Надрывная речитация контральто Александры Дурсеневой (фортепиано - Владимир Слободян, арфа - Татьяна Осколкова) окутывало зал темными обертонами, передавая всю палитру эмоций - внезапно нахлынувшее горе, неверие родителей в случившееся, горькие воспоминания. А малеровская музыка сливалась в спектакле с метафорическими образами, выразительной балетной пластикой (Марианна Рыжкина), актерской декламацией (Владимир Кошевой). На экране - видеопроекции с тоскливым кладбищенским пейзажем, интерьером мрачной комнаты, картинами морской бури. Казалось, просветления в этой реальности быть не может, но постепенно из этой безысходности рождалось восхищение красотой природы, понимание бренности утрат перед громадой Вечности. "Земля любимая, куда ни кинешь взор, цветет весной и снова зеленеет... Вечно... Вечно...", - малеровская "Песнь о Земле" завершилась именно так - жизнеутверждающим посылом, актуальным в столь сложное для всех людей время.

Прямая речь

Александра Дурсенева, меццо-сопрано, солистка Большого театра:

- Честно говоря, я пребывала в сомнениях относительно того, стоит ли делать программу "Малер. По краю Вечности" сейчас, когда ковид унес столько жизней, но музыка Малера и стихи Рюккерта не о страхе смерти. Это музыка света, она учит нас, что смерть - это не конец всего. Я не религиозный человек, но я вижу этот "край вечности", когда пою такие сочинения, как "Песни и пляски смерти" Мусоргского или "Песни об умерших детях" Малера.