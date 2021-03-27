В зале "Зарядье" прошел спектакль по произведениям Малера

Новости

В парке Горького потушили пожар на складе 18:36
Глава ЛНР предсказал присоединение Донбасса к России 18:08
Россия обыгрывает Словению после первого тайма благодаря дублю Дзюбы 18:01
Дзюба оформил дубль в первом тайме матча со Словенией 17:45
Гол Дзюбы вывел Россию вперед в матче со Словенией 17:36
Путин поздравил евреев с праздником Песах 17:35
Свыше 300 судов ждут прохода через Суэцкий канал 16:49
Актер Марк Горонок госпитализирован с обширным инфарктом 15:43
Умер автор "Горбатой горы" Ларри Макмертри 15:25
Власти Японии могут сократить вдвое число иностранных гостей Олимпиады 14:25
Эксперты оценили последствия пошлины на подсолнечное масло 13:40
Менее 9 тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки 13:38
В Подмосковье нашли тело музыканта Липницкого, утонувшего в Москве-реке 13:18
Песков назвал российских фигуристок лучшими в мире 13:11
Украина установила антирекорд по заболеваемости коронавирусом 13:06
NASA оценило риск столкновения астероида в ближайшие 100 лет 12:26
Песков назвал срок подачи деклараций Путина и сотрудников Кремля 12:16
Зеленский обострил обстановку вокруг назначения в КС Украины 12:04
Юноша подозревается в убийстве таксиста в Москве из-за оплаты проезда 11:37
Бочкарев: Центры самбо и бокса в Лужниках будут сданы до конца этого года 11:29
В Москве поезд насмерть сбил мужчину и женщину 11:19
Этой зимой из-за морозов в Москве погибли 80 процентов синиц 11:13
На ЧМ в Стокгольме фигуристы сдали более 2000 ПЦР-тестов 11:12
Мошенники используют BlaBlaCar для хищения средств с банковских карт 11:02
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в Египте 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
27.03.2021 18:23
Рубрика: Культура

В зале "Зарядье" прошел спектакль по произведениям Малера

Текст: Северьян Цагарейшили
Спектакль "Малер. По краю Вечности" - совместный проект известного театрального режиссера Михаила Елисеева и солистки Большого театра Александры Дурсеневой.
Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье" Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье"
Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье"
Фото: предоставлено пресс-службой Госорекстра Татарстана
Александр Сладковский презентовал записанные им сочинения Рахманинова

Это уже не первая совместная работа певицы и режиссера. В прошлом году в их творческом тандеме появился синтетический спектакль "Курт Вайль: Kabarett Musik", представивший публике блестящий мир немецких зонгов. Второй проект Александры Дурсеневой и Михаила Елисеева стал погружением в глубины человеческого существования: он основан на вокальной лирике Густава Малера - на полных тончайших психологических нюансов "Песнях об умерших детях" по стихотворному циклу немецкого поэта Фридриха Рюккерта и на "Прощании" из философской симфонии-кантаты "Песнь о Земле", написанной на стихи китайских поэтов. К участию в действе были привлечены прима-балерина Большого театра Марианна Рыжкина и актер театра и кино Владимир Кошевой.

"Этот спектакль отражает опыт переживаний мужчины и женщины, столкнувшихся с потерей ребенка, - рассказывает Михаил Елисеев. - Познание боли, познание смерти есть неизменная составляющая жизни. Провести зрителей через катарсис к просветлению - в этом цель спектакля".

Фото: предоставлено пресс-службой МКЦ "Зарядье"

Главной сценической метафорой этого спектакля стала черная конструкция, напоминавшая огромное погребальное покрывало. Надрывная речитация контральто Александры Дурсеневой (фортепиано - Владимир Слободян, арфа - Татьяна Осколкова) окутывало зал темными обертонами, передавая всю палитру эмоций - внезапно нахлынувшее горе, неверие родителей в случившееся, горькие воспоминания. А малеровская музыка сливалась в спектакле с метафорическими образами, выразительной балетной пластикой (Марианна Рыжкина), актерской декламацией (Владимир Кошевой). На экране - видеопроекции с тоскливым кладбищенским пейзажем, интерьером мрачной комнаты, картинами морской бури. Казалось, просветления в этой реальности быть не может, но постепенно из этой безысходности рождалось восхищение красотой природы, понимание бренности утрат перед громадой Вечности. "Земля любимая, куда ни кинешь взор, цветет весной и снова зеленеет... Вечно... Вечно...", - малеровская "Песнь о Земле" завершилась именно так - жизнеутверждающим посылом, актуальным в столь сложное для всех людей время.

Прямая речь

Александра Дурсенева, меццо-сопрано, солистка Большого театра:

- Честно говоря, я пребывала в сомнениях относительно того, стоит ли делать программу "Малер. По краю Вечности" сейчас, когда ковид унес столько жизней, но музыка Малера и стихи Рюккерта не о страхе смерти. Это музыка света, она учит нас, что смерть - это не конец всего. Я не религиозный человек, но я вижу этот "край вечности", когда пою такие сочинения, как "Песни и пляски смерти" Мусоргского или "Песни об умерших детях" Малера.

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Менее 9 тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки
Владимир Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Мельниченко представили в качестве врио губернатора Пензенской области
Эксперты оценили последствия пошлины на подсолнечное масло
В МВД рассказали об обязательном условии работы мигрантов в России
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"