Владимир Путин поздравил фигуристок с триумфом на чемпионате мира

Владимир Путин направил телеграмму победительнице и призерам чемпионата мира по фигурному катанию Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой и Александре Трусовой.

"Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией!" - подчеркнул Владимир Путин, отметив талант и высокий уровень подготовки, достойное выполнение сложных и красивых программ.

Президент уверен, что успех, в основе которого многолетние тренировки и труд наставников, "станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм".

Отдельно Путин остановился на блестящем выступлении Анны Щербаковой. "Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения", - написал он. Президент пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи.