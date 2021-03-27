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Рубрика: В мире

Власти Молдавии ждут помощи от России с поставкой вакцины от COVID-19

Молдавия попросила Россию прислать вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом Майя Санду сообщила в интервью телеканалу "РТР Молдова".

Фото: РФПИ
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Она отметила, что это было сделано после разговора с послом России в Молдавии. Санду пояснила, что Молдавия ожидает от Москвы содействия для скорейшего доступа к российский вакцине "Спутник V", пишет ТАСС.

Напомним, что Молдавия стала 38-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Российская вакцина входит в тройку мировых препаратов против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

"Спутник V" разработан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат векторный, сделан на основе аденовируса человека. Использование двух разных векторов для первой и второй вакцинации в разы усиливает иммунный ответ организма.

В мире экс-СССР Молдавия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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