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Рубрика: В мире

Зеленский обозначил стратегию подготовки к всеобщей партизанской борьбе

Текст: Александр Саможнев

Президент Владимир Зеленский узаконил новую военную стратегию Украины. Документ ранее утвердил СНБО. Главный акцент сделан на противостоянии России, милитаризацию всего населения и войне в основном на своей территории, пишет портал strana.ua.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
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Стратегия призывает готовиться, по сути, к партизанским действиям на своей территории. Словосочетание "движение сопротивления" встречается в тексте десять раз, а "территориальная оборона" - 34 раза. Стратегия озаглавлена как "Всеохватывающая оборона". По ней военные действия ведутся всеми имеющимися средствами, а не только профессиональной армией. Термин "перевооружение" упоминается в документе только три раза, а "модернизация" - два. Зато декларируется однозначная цель вхождения в НАТО. Это слово встречается в документе 19 раз. То есть чаще, чем упоминается перевооружение армии.

"Мощная территориальная оборона, которая во взаимодействии с движением сопротивления будет способствовать повышению уровня обороноспособности государства, сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороны Украины всенародного характера", - говорится в документе.

Россия прямо называется в "Стратегии" военным противником Украины. Также утверждается, что Москва преследует цели торможения социально-экономического развития Украины. Российская сторона неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине, возникшего после госпереворота 2014 года.

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