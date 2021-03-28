Что делать, чтобы фары встречных автомобилей не слепили на трассе

Ослепление фарами во время движения по ночному шоссе - серьезная проблема, напрямую влияющая на безопасность. Чтобы ее минимизировать, стоит воспользоваться рекомендациями, которые опробованы опытными водителями и производителями специальных страхующих гаджетов.

Что делать, если вас "ослепили"

Дальний свет фар или лучи неправильно отрегулированной светотехники создают серьезные риски. Водитель может быть кратковременно ослеплен, в результате дезориентироваться и потерять контроль над дорожной ситуацией.

Первое, что нужно сделать, если такое случилось с вами, - это просигнализировать встречному водителю миганием дальнего света и одновременно, если конечно получится, включением "аварийки", которая оповестит едущих за вами о проблеме.

В то же время следует плавно, но уверенно снизить скорость, не меняя рядности движения. Чтобы справиться с ослеплением, постарайтесь перевести взгляд от фар "встречного". Как вариант - сконцентрируйте внимание на правой части капота, контролируя обочину и часть дороги. Так вы сможете снова сфокусироваться и привыкнуть к освещению, не теряя контроль за дорогой.

Если слепят сзади

Нередкий сценарий - когда вам мешает ехать свет фар от попутной машины, следующей за вами.

Чтобы показать "заднему", что он слепит вас дальним светом, включаем "аварийку", причем делаем это надолго - короткие помаргивания могут быть восприняты как непонятно за что и кому адресованная благодарность. Для решения проблемы можно использовать также инструментарий своего салонного зеркала.

Как правило, здесь имеется переключатель положений день/ночь или автоматическое затемнение. Иногда имеет смысл попросту отвернуть салонное зеркало вниз. Возможно, понадобится также чуть подрегулировать внешние зеркала, если они не имеют функцию самозатемнения. Даже незначительное изменение угла наклона зеркальных элементов может снизить степень "ослепления". Если проблема таким образом не решается, имеет смысл положить вещи (одежду, сумки и прочую мелочевку) перед задним стеклом, блокируя световой поток от машин, едущих за вами.

Специальные очки и экраны

Убрать или минимизировать эффект ослепления помогут специальные "ночные" очки с желтыми, оранжевыми или прозрачными поляризованными линзами.

Их главная функция заключается в защите от отражения мерцающих, блестящих предметов - фар встречных автомобилей, мокрого асфальта, лобового стекла.

Поляризующие линзы выхватывают эти поляризованные волны и гасят. Поэтому водитель меньше ослепляется фарами встречных машин. Однако такие очки все же не панацея, особенно если вы приобрели не качественный товар, а дешевую подделку. Кроме поляризационных очков профессиональные водители используют также особые поляризационные экраны, которые крепятся рядом с штатными солнцезащитными шторками.

Как минимизировать ослепление

Удивительно, но значительно снизить эффект ослепления от "встречных" могут несложные манипуляции с вашим автомобилем.

Прежде всего, замените стеклоочистители. Если они изношены, на поверхности "лобовухи" неизбежно оседает тонкая грязевая пленка, которая дает блики и ухудшает видимость. Полезный эффект даст также протирка внутренней стороны лобового стекла. Устранив жирную и пыльную пленку изнутри, вы также не только улучшите обзор, но и минимизируете блики.

Лайфхаки от опытных водителей

Опытные шоферы при дальних ночных пробегах успешно снижают эффект ослепления от "встречных", пристраиваясь за фурой или высоким грузовиком.

Крупные габариты, в особенности широкий и длинный прицеп, сработают как своего рода занавес от света фар встречных автомобилей. Правда, в этом случае, вероятнее всего, придется пожертвовать своим временем и снизить скорость, поскольку крейсерская скорость фур редко превышает 100 км/ч.

Еще один совет от профессионалов - держать включенным неяркий салонный свет. В таком случае глаза адаптируются к светлому полю и яркий поток света от встречных автомобилей не будет столь раздражающим. Однако еще проще при приближении встречного автомобиля с интенсивно горящими фарами просто прищуриться (лучше левым глазом) и раскрыть его после разъезда со встречным. Используйте также солнцезащитный козырек. Расположите его так, чтобы свет фар не бил вам прямо в глаза.

Превентивные меры

Затонируйте заднее стекло или повесьте на него шторку. Держите под рукой специальные шоферские очки или установите перед солнцезащитной шторкой поляризационный экран.

Если ситуация с "ослеплениями" стала регулярной проблемой, то, возможно, дело в затертом или поврежденном сколами лобовом стекле вашего автомобиля. Вывод очевиден - деталь нужно менять.

Наконец, при регулярной езде ночью купите и опробуйте специальный противоослепляющий фонарь, питающийся от салонной розетки - такие можно приобрести в специализированных магазинах. Девайс, светящий синим светом, можно разместить на присоске к лобовому стеклу над головой водителя, и он будет сокращать время адаптации глаз к "световому удару" на 20-30%. Встречаются в продаже также специальные светодиодные панели, крепящиеся на солнечный козырек и автоматически включающиеся по команде встроенных световых датчиков.