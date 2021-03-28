Госсекретарь США Блинкен назвал безосновательными ответные санкции КНР

Госдепу США не понравилось, что Китай ввел санкции против двух американцев. "Мы осуждаем данные меры", - заявил глава внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Он назвал действия Пекина попыткой "запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод".

Как очень точно подметил российский сенатор Алексеев Пушков, Соединенные Штаты "по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств". Напомним, неделю назад Евросоюз, США, Канада и Великобритания внесли в черный список четырех граждан КНР и одну организацию. В ответ Пекин ввел санкции против индивидуальных лиц и организаций США и Канады.