Когда непристегнутый ремень спасет жизнь

"РГ" разобралась, в каких случаях можно и даже нужно не пристегиваться в автомобиле.

Водителю сегодня грозит штраф за непристегнутый ремень в размере 1 тысячи рублей, плюс к тому наказание накладывается не только на водителя, но также на пассажиров. Им придется заплатить по 500 рублей.

Если водитель пристегнут, а пассажиры нет, первому придется заплатить тот же тысячерублевый штраф за непристегнутых людей в салоне. Когда же нарушены условия проезда в автомобиле несовершеннолетнего ребенка до 12 лет, размер сбора и вовсе увеличивается до 3 тысяч рублей.

Ну и, кроме того, человек за рулем несет ответственность в случае, когда маленький ребенок находится в автокресле, но не зафиксирован ремнем безопасности. При установлении правонарушения ему грозит наказание в 3 тысячи рублей.

Таким образом, представители ГИБДД наделены полномочиями штрафовать и того, кто находится за рулем (ст. 12.6 КоАП) и остальных непристегнутых граждан в автомобиле. Кроме того, еще в прошлом году на дорогах Москвы заработали камеры, которые автоматически фиксируют езду с непристегнутым ремнем безопасности, равно как разговор водителя по телефону. С помощью специальных камер высокой четкости система научилась различать смартфоны, ремни и предметы одежды. Спорные случаи, как показывает практика, трактуются в пользу водителя.

И тем не менее, в законе обозначены ситуации, когда санкции не вводятся. К примеру, если транспортное средство не оборудовано креплениями для ремней безопасности, то можно совершенно законно ездить и не пристегиваться. Уточним, что автомобиль должен конструктивно не иметь ни ремней, ни заводских фиксаторов (специальных приварных гаек). Если же в конструкцию такая система безопасности была заложена, то затем устранена владельцем транспортного средства (к примеру, владелец срезал ремни с креплений на заднем или нескольких рядах), ему будет выписан штраф.

Разберемся, какие автомобили имеют "индульгенцию" на обязательное пристегивание седоков. Например, на многих автомобилях советских времен ремнями безопасности оснащали далеко на всех посадочные места. На том же УАЗ-469 и УАЗ-31512 все было настолько упрощено, что в начальных модификациях и комплектациях с тканевым тентом ремней безопасности не было с завода. Та же история складывается с не менее легендарной "Волгой" ГАЗ-21, где даже передние ремни безопасности не предусматривались ввиду использования массивного переднего дивана. То же касается и других ретро-автомобилей, в том числе иностранного производства.

Отсюда вывод - даже если в вашем автомобиле отсутствуют ремни безопасности, ищите под сиденьями и на внутренних стенках заводские крепления. И даже если их нет, подстрахуйтесь документом о том, что ремни безопасности не предусмотрены заводом изготовителем данной модели. Но если соответствующие крепления под ремни обнаружились, придется приобрести за свой счет комплект и доустановить в сервисе.

В то же время в исключительных ситуациях водитель и пассажиры не только могут, но должны отстегнуть ремни безопасности для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Речь идет, к примеру, о преодолении ледовых переправ и замерзших водоемов. Здесь отстегивание ремней безопасности необходимо, поскольку если машина начнет проваливаться под лед, у людей в салоне есть считанные секунды для того, чтобы выбраться. Фактически данный случай не противоречит пункту 2.1.2. ПДД "Общие обязанности водителей", гласящий, что на дороге автомобилист обязан быть пристегнутым. Ведь де-факто на неорганизованных переправах машина движется вне дорог. Для справки: в МЧС России официально рекомендуют отстегивать ремень безопасности при выезде на такие участки, однако добавляют, что ремень следует снова пристегнуть при возвращении на дорогу общего пользования.

Вот еще один похожий сценарий - при преодолении сложных участков на пересеченной местности в горах, например, у обрывов, на ветхих мостах, в бродах быстрых рек также рекомендуется отстегнуться. Ведь в случае увода с курса, сползания в обрыв и прочих экстренных ситуациях от того, насколько быстро вы покинете салон, в буквальном смысле будет зависеть ваша жизнь.

При этом беременным, людям с заболеваниями, при которых ремни создают много неудобств, пристегиваться, вопреки расхожему мнению, необходимо. Российским законом не предусмотрены такого рода послабления, но они есть, к примеру, в Узбекистане, где на официальном уровне закреплены исключения для беременных женщин, в том числе право на езду без ремня безопасности.