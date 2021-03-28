Космонавт сфотографировал с МКС севшее на мель в Суэцком канале судно

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021

В Сети появились сделанные из космоса снимки судна, заблокировавшего движение по Суэцкому каналу.

Фотографии с МКС сделал космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Снимки опубликованы в Twitter.

В пояснении к фото космонавт пишет, что ЧП в Суэцком канале, где севший на мель огромный контейнеровоз EverGiven препятствует движению других судов, является одной из самых обсуждаемых новостей в последние несколько дней.

Также Сергей Кудь-Сверчков отмечает, что сейчас прикладываются все усилия для того, чтобы снять корабль с мели и восстановить судоходство.

"Вот так это выглядит с МКС", - пишет он в пояснении к довольно четким снимкам.

На фото видно, как возле огромного судна, застрявшего поперек канала, ведутся работы.

Также снимки из космоса, на котором видно происходящее в Суэцком канале опубликовал в своем Telegram-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что этот снимок сделал спутник "Канопус В", принадлежащий орбитальной группировке Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что в Суэцком канале удалось сдвинуть корму и руль застрявший контейнеровоза.