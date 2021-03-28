Несколько сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V"

Несколько сотрудников центра имени Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса "Спутник V", ревакцинировались.

"Очень хорошие иммунные ответы", - рассказал в эфире Первого канала директора центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Повторную вакцинацию хорошо перенесли и сотрудники пожилого возраста.

Ранее Гинцбург заявлял, что ревакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной. По словам ученого, повторная вакцинация через шесть месяцев после первой прививки выявила антительный ответ у 100% добровольцев.