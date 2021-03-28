Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкин - Уайт

В сети появилось видео решающего момента поединка за титул временного чемпиона мира между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

В ночь на воскресенье Александр Поветкин защищал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Соперником 41-летнего россиянина стал 32-летний британец Диллиан Уайт. В августе прошлого года Поветкин нокаутировал своего соперника, однако реванш несколько раз откладывался, в том числе и из-за того, что россиянин переболел коронавирусом.

Ответный бой сложился для Поветкина неудачно. Уайт в каждом раунде превосходил соперника по ударам, а в середине четвертого после одной из атак британца россиянин оказался на настиле ринга. Он смог подняться, но рефери остановил поединок. Поветкин уступил титул, потерпев третье поражение в карьере.