Поветкин пройдет дополнительное обследование после поражение от Уайта

Бывший временный чемпион мира в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин пройдет дополнительное медицинское обследование после технического нокаута в поединке против Диллиана Уайта.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл британцу и потерял титул временного чемпиона WBC. В четвертом раунде рефери остановил бой после того, как россиянин оказался на настиле ринга после нескольких попаданий соперника.

Было принято решение отправить 41-летнего Поветкина на дополнительное медицинское обследование. "Поветкин пройдет дополнительное медобследование. Но внешне серьезных повреждений нет", - сказали ТАСС организаторы поединка.

Тем временем глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский заявил "Спорт-Экспрессу", что будет просить Поветкина завершить карьеру после этого поражения. "Пора завязывать. Потому что время пришло. Время свое берет. Скорость не та. Дальше опасно для здоровья. Я буду уговаривать его завершить карьеру. Но решение принимать ему", - сказал он.

В поединке против Уайта россиянин потерпел третье поражение в карьере при 36 победах. Поветкин - олимпийский чемпион 2004 года.