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Рубрика: Общество

В "Час Земли" в столице была отключена подсветка более 2,8 тыс. объектов

Текст: Ирина Огилько

В субботу Москва принимала участие в акции "Час Земли". Акция для российской столицы прошла в 13-й раз. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
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"В этом году на час - с 20.30 до 21.30 - была отключена подсветка более 2,8 тыс. зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона "Лужники". Впервые была выключена зеленая тематическая ландшафтная подсветка Бульварного кольца и Воробьевых гор", - рассказал Петр Бирюков.

Временно "погасли" здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Как напомнил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, основная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережного отношения к природе, разумному потреблению и экономии ресурсов планеты, и это не только энергоресурсы. Он напомнил, что в этом году акция проходит под лозунгом "Откройся!" и посвящен теме открытости экологической информации. "Сегодня повышение доступности информации о состоянии окружающей среды является международным трендом, - сказал Кульбачевский. - Все крупные города мира открывают свои данные мониторинга для населения. В Москве это также выполнено в полном объеме, жители получают данные мониторинга в режиме реального времени. Сегодня Москва - единственный субъект Российской Федерации, где конституционное право граждан на информацию о качестве окружающей среды реализовано полностью". Для этих целей используются самые передовые международные практики по предоставлению населению и органам власти данных о состоянии окружающей среды. Это также является основанием для развития частных ресурсов и мобильных приложений, которые агрегируют данные и выдают консолидированную по миру информацию о состоянии окружающей среды.

Стоит отметить, что благодаря комплексной политике в сфере экологии в целом по всем природным средам столицы наблюдаются значительные улучшения. Свидетельство тому, в частности, то, что Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. В отчет включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов. По данному рейтингу воздух в Москве оценивается лучше, чем в Париже, Вене, Берлине, Гонконге, Сингапуре и Риме.

В основе рейтинга лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают на онлайн-платформу IQAir с автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, метеорологических комплексов. Данные со станций мониторинга доступны на сайте Мосэкомониторинга.

С 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода стала меньше в 2,7 раза, диоксида азота - в 1,3 раза, оксида азота - в 2,5 раза, диоксида серы - в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,5 раза.

Фото: УрФУ
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Экологическая политика Москвы высоко оценена на международном уровне. Недавно столица впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project. Она формирует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов городов, регионов, компаний, а также оценивает их влияние на глобальные климатические изменения.

Напомним, что ежегодная массовая экологическая акция "Час Земли", организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). На сегодняшний день к этой экологической акции присоединились 190 стран мира. Акцию поддерживают все европейские страны, США, Канада, Австралия, Бразилия и Аргентина. В прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой в городе она прошла в онлайн-формате.

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