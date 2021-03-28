Сотрудник сахалинского университета арестован после гибели студентов

Арестован директор Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета в рамках расследования уголовного дела о гибели двух студентов. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, двум и более лицам).

Напомним, двое учащихся этого учебного учреждения погибли 26 марта в общежитии. Один из них принимал душ, когда получил удар током, второй попытался спасти его и тоже погиб.

По версии следствия, обвиняемый знал, что электроводонагреватели в общежитии установлены с нарушением правил, а электропроводка не отвечает требованиям безопасности. Но с декабря 2018 года по март 2021-го не предпринимал мер к устранению нарушений. Это привело к смерти студентов.

"Кроме того, следственными органами совместно с органами прокуратуры Сахалинской области приняты меры к расселению студентов, проживающих в общежитиях учебного заведения, в том числе 16-ти студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сообщает СК РФ по Сахалинской области.