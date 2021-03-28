"Авангард" стал третьим полуфиналистом Кубка Гагарина

В воскресенье в Магнитогорске прошел шестой матч серии между местным "Металлургом" и "Авангардом" из Омска. Хозяевам для продолжения борьбы нужна была только победа.

В самом начале встречи гости открыли счет после броска Сергея Толчицкого. Стараниями Максима Карпова хозяева на 27-й минуте встречи сравняли счет, но до конца второго периода пропустили трижды. Голы на счету Егора Чинахова, Дениса Зернова и Рида Буше.

Окончательный результат установил в самом конце встречи Алексей Емелин - 5:1.

"Авангард" выиграл серию 4-2 и теперь в полуфинале встретится с казанским "Ак Барсом", который два раунда плей-офф преодолел без поражений.