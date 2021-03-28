Пропавший в горах под Мурманском лыжник погиб

Пропавший в горах Мурманской области лыжник погиб. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Тело мужчины обнаружено, труп спустили с горы. Причина смерти не называется. Два других туриста находятся в безопасности, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, группа из трех человек пропала в районе горы Айкуайвенчорр недалеко от города Кировска. К поисковым работам были привлечены девять человек, 4 единицы техники, в том числе 2 снегохода. Спасателям пришлось работать в сложных условиях. Погода в районе ЧП плохая: пасмурно, идет сильный снег, температура воздуха не более двух градусов тепла.