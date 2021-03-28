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Рубрика: Происшествия

Пропавший в горах под Мурманском лыжник погиб

Пропавший в горах Мурманской области лыжник погиб. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Тело мужчины обнаружено, труп спустили с горы. Причина смерти не называется. Два других туриста находятся в безопасности, подчеркнули в ведомстве.

Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Напомним, группа из трех человек пропала в районе горы Айкуайвенчорр недалеко от города Кировска. К поисковым работам были привлечены девять человек, 4 единицы техники, в том числе 2 снегохода. Спасателям пришлось работать в сложных условиях. Погода в районе ЧП плохая: пасмурно, идет сильный снег, температура воздуха не более двух градусов тепла.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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