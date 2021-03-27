В Хибинах пропал лыжник

В районе горы Айкуайвенчорр недалеко от города Кировска Мурманской области пропал лыжник.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пропавший выехал в поход в составе группы из трех человек. По предварительным данным, он мог упасть со склона.

На поиски отправились четыре человека и три единицы техники. В 20.15 по московскому времени они прибыли на место ЧП. Спасатели проверяют маршрут следования группы и ведут поисковые работы.

Напомним, 22 марта в Хибинах произошла трагедия: под лавину попала тургруппа школьников, одна девочка погибла, а остальных пострадавших не смогли эвакуировать с места ЧП на вертолете. Школьникам пришлось выбираться пешком в сопровождении спасателей.