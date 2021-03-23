СК подтвердил смерть девочки, попавшей под лавину в Хибинах

В пресс-службе СК по Мурманской области подтвердили гибель 13-летней участницы тургруппы, попавшей под обвал снежного козырька в Хибинских горах.

- Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть девочки, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенок жив, но находится в крайне тяжелом состоянии.

Около 18 часов 22 марта 2021 года в районе горы Маннепахк под обрушившийся снежный козырек попала туристическая группа из Санкт-Петербурга. В ее составе были трое взрослых и 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Все остальные участники похода, кроме погибшей девочки, не пострадали. С ее родственниками работают психологи МЧС России. Решается вопрос об эвакуации группы с места трагедии, их предполагается доставить в Мончегорск.

По факту трагедии в Хибинах возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).