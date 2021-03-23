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Рубрика: Происшествия

СМИ: Попавшая под лавину в Мурманской области девочка выжила

Девочка, которую объявили погибшей при сходе лавины в Мурманской области, оказалась жива. В министерстве информационной политики региона РИА Новости пояснили, что информация с места ЧП поступала противоречивая. Губернатор региона Андрей Чибис сумел дозвониться до руководителя туристической группы, который сообщил, что ребенок дышит. Сейчас решается вопрос об эвакуации пострадавшей вертолетом или снегоходами. Спасательная операция продолжается.

Фото: Пресс-служба Минобороны
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Ранее Следственный комитет уже успел возбудить уголовное дело по факту гибели человека. О сходе снежной массы в районе поселка Имандра СМИ сообщили вечером 22 марта. Рядом с местом ЧП находилась туристическая группа из Санкт-Петербурга - трое взрослых и 13 детей.

Девочка 2008 года рождения, которую считали погибшей, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали спасатели, которые прибыли до места, где застряли туристы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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