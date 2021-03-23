После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело

По факту гибели 12-летней девочки в Мурманской области возбудили уголовное дело. Виновных накажут за услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Напомним, вечером 22 марта в МЧС поступила информация о сходе снежной массы в районе поселка Имандра, где в тот момент находилась туристическая группа из Санкт-Петербурга. Трое взрослых и 13 детей шли по самостоятельно спланированному маршруту.

Как рассказали в Следственном комитете, в результате обрушения снежного карниза погиб ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Они обеспечены питанием. Сроки эвакуации пока не называются, так как вторая группа спасателей еще в пути, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.