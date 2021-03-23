Вертолет МЧС не смог эвакуировать детей с места схода лавины в Хибинах

Спасательный вертолет, который должен был эвакуировать группу петербургских школьников со склона горы в Хибинах после схода лавины, не смог приземлиться, сообщили "РГ" в управлении МЧС по Мурманской области.

Причиной стал рельеф местности - вертолет не смог найти место для посадки. Сейчас борт вернулся в МЧС. Вместе с группой находятся спасатели. Они ночью участвовали в поисковой операции, искали 13-летнюю девочку, которую накрыло снегом. Пострадавшую нашли ночью, несколько часов девочку пытались реанимировать, но она скончалась. Отец школьницы уже вылетел из Петербурга в Мурманск.

Другие участники группы не пострадали. У них есть теплые вещи, продукты и медикаменты.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что сейчас группу эвакуируют на снегоходах к точке сбора. Далее туристов пересадят на автобусы и увезут в Мончегорск, где их уже ждут врачи.