Роналду выступил с заявлением после скандала в матче против Сербии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после матча с командой Сербии.

В субботу в Белграде состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между командами Сербии и Португалии. Встреча завершилась вничью - 2:2.

В самом конце поединка капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пробил по воротам хозяев, и защитник выбил мяч из ворот, однако тот уже полностью пересек линию. Однако арбитры гол не засчитали. Роналду бросился к арбитрам, но, получив желтую карточку, покинул поле, не дожидаясь финального свистка, бросив на газон капитанскую повязку.

После матча португалец в Instagram обратился к болельщикам. "Быть капитаном сборной Португалии - гордость для меня. Всегда на поле отдаю для своей страны все, что могу, и это не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас! Давай, Португалия!" - написал Роналду.