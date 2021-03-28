Россия и ОАЭ продлили разрешения на чартерные рейсы между странами

Авиационные власти России и Объединенных Арабских Эмиратов продлили разрешения на выполнение чартерных грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне, то есть с 28 марта по октябрь включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Авиасообщение между Россией и ОАЭ было восстановлено в сентябре прошлого года. На этих направлениях, помимо регулярных рейсов, выполняются еще и чартерные грузопассажирские. Их основное предназначение - доставка грузов, но вместе с тем их используют и для перевозки пассажиров.

Для продолжения этих полетных программ необходимы разрешения авиационных властей России и ОАЭ, накануне оно еще не были получены. Из-за этой ситуации могли быть отменены рейсы, на которые было продано 50 тысяч билетов.

"Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили", - заявил информированный источник в отрасли.