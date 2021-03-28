Сборная России проиграла французам на молодежном Евро

Молодежная сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы. Наша команда проиграла во втором туре группового этапа Франции - 0:2.

Дебют на турнире россияне провели блестяще: Федор Чалов и компания разгромили исландцев со счетом 4:1. В то же время французы уступили датчанам (0:1). В случае поражения в поединке с нашей командой "трехцветные" фактически могли лишиться всяких шансов на выход в плей-офф.

Оба мяча Франция забила до перерыва, и оба с пенальти: отличились Одсонн Эдуард и Нанитамо Иконе.

Перед последним туром в группе в квартете "С" лидирует Дания, набравшая шесть очков. Далее идут Россия и Франция (по три балла), наконец, исландцы не набрали пока ни одного очка. В среду, 31 марта, команда Михаила Галактионова встретится со скандинавами, а французы померятся силами с исландцами.