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28.03.2021 21:30
Рубрика: Российский автопром

Электродвигатель торговли

Серийное производство российских электрокаров может начаться уже в этом году
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 65 (8416)
Первому российскому электромобилю Zetta еще есть куда стремиться в плане шумоизоляции и интерьера, считает глава минпромторга Денис Мантуров. После доработки и окончательного устранения всех недостатков будет запущено серийное производство Zetta - вполне возможно, что это произойдет до конца года. В ближайшее время в воздух поднимется также и первый российский самолет с электродвигателем.
Глава минпромторга Денис Мантуров назвал управление электрокаром комфортным. Фото: Правительство Самарской области Глава минпромторга Денис Мантуров назвал управление электрокаром комфортным. Фото: Правительство Самарской области
Глава минпромторга Денис Мантуров назвал управление электрокаром комфортным. Фото: Правительство Самарской области

Мантуров управлял опытным образцом российского электрокара во время посещения технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти. "Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией и интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. С учетом того, что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать, чтобы потребителю она понравилась", - сообщил глава минпромторга (цитата по "Интерфаксу"). Мантуров указал, что серийное производство Zetta может быть запущено в этом году - зависит от того, как завершатся опытно-конструкторские работы.

В 2019 году Zetta позиционировался как проект компактного трехдверного электромобиля. Называлась и его цена - 450 тысяч рублей в базовой комплектации с передним приводом. Производитель планировал продажи на уровне 10-15 тысяч электромобилей в год.

Пока предполагается, что цена российского электрокара будет начинаться от 450 тысяч рублей в базовой комплектации с передним приводом

Как сообщил Мантуров, российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 поднимется в воздух уже в ближайшее время. Министр напомнил, что речь идет об экспериментальном летательном аппарате, на котором впервые будет отрабатываться электрическая установка. Как сообщал ранее вице-премьер Юрий Борисов, самолет с электродвигателем покажут на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в Жуковском.

В ЕС вышел электромобиль дешевле 1,1 млн рублей