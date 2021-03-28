Щербакова выступит в командном чемпионате мира по фигурному катанию

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выступит на командном чемпионате мира, который пройдет в апреле в Японии.

"Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии - это очень радостная для меня новость. Был эмоционально тяжелый сезон, хочется отпустить это, выступить там в удовольствие. Но это не отменяет того, что я буду выкладываться на максимум и делать все возможное", - цитирует ТАСС слова Щербаковой.

На завершившемся в Стокгольме чемпионате мира Щербакова заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ, опередив своих соотечественниц Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.

Командный чемпионат мира пройдет в Японии с 15 по 18 апреля.