Синицина - Кацалапов шли к победе на ЧМ через большие трудности

- Эта награда очень значима и дорога нам, - заявил Никита Кацалапов на пресс-конференции. - Мы шли к этой победе через много трудностей, особенно в этом году. Но наше выступление означает, что мы можем еще лучше. У нас уже есть задумки на Олимпиаду. Но будем строить планы после отдыха.

- Время было тяжелое, но все позади, - согласилась Виктория Синицина. - Мы отлично себя чувствуем. Счастлива быть здесь и рада тому, как закончились эти соревнования.

Напомним, что в Стокгольме не выступали многократные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые, учитывая сложности этого коронавирусного сезона, предпочли сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде. Но на чемпионате Европы 2020 года Синицина - Кацалапов уже их обыгрывали в очной борьбе.