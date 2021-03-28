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28.03.2021 00:28
Рубрика: Спорт

Синицина - Кацалапов шли к победе на ЧМ через большие трудности

Текст: Анна Козина
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие чемпионами мира в танцах на льду, признались, что путь к этой медали был непростым. В этом сезоне спортсменов преследовали травмы: у Вики были проблемы с коленом, у Никиты - со спиной. Кроме того, оба переболели коронавирусом.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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- Эта награда очень значима и дорога нам, - заявил Никита Кацалапов на пресс-конференции. - Мы шли к этой победе через много трудностей, особенно в этом году. Но наше выступление означает, что мы можем еще лучше. У нас уже есть задумки на Олимпиаду. Но будем строить планы после отдыха.

- Время было тяжелое, но все позади, - согласилась Виктория Синицина. - Мы отлично себя чувствуем. Счастлива быть здесь и рада тому, как закончились эти соревнования.

Напомним, что в Стокгольме не выступали многократные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, которые, учитывая сложности этого коронавирусного сезона, предпочли сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде. Но на чемпионате Европы 2020 года Синицина - Кацалапов уже их обыгрывали в очной борьбе.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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