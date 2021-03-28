СМИ: Военные Мьянмы за сутки убили более 100 протестующих

Более ста человек погибли во время разгона протестов в разных городах Мьянмы. Среди погибших четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание The Irrawaddy.

Первого февраля в стране произошел государственный переворот, и власть захватили военные, которые объявили о введении чрезвычайного положения. Выступающие против новой власти жители республики уже два месяца выходят на улицы. Акции протеста строго пресекаются силами безопасности. Через подконтрольные СМИ военные предупредили, что людям, участвующим в протестах, может случайно попасть пуля в голову или в спину.

В День вооруженных сил Мьянмы в городах Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионах силовики убили больше людей, чем в обычные дни, информирует новостной портал Myanmar Now.