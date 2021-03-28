Станет ли Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

"Исходя из стоимости демереджа контейнеров, который условно можно приравнять к убыткам контейнерных линий при неиспользовании оборудования в 30 долларов в сутки, можно предположить, что простой судна с 10 тысячами контейнеров обходится линии в 300 тысяч долларов в сутки", - рассказал "РГ" председатель правления логистического альянса АСЕХ Мирослав Золотарев. Последствия аварии будут ощущаться в течение всего второго квартала 2021 года и в целом повлияют на логистику азиатско-европейской торговли, добавляют в компании Woodland. Убытки контейнерных линий из-за простоев вызовут давление на тарифы, как это было в 2020 году, когда стоимость перевозки взлетала на 500% от нормы. "Уже значительно возросла стоимость фрахта, как следствие, поползли цены на биржах", - говорит аналитик ИРТТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, в течение двух-трех недель логистика диверсифицируется и цены придут в равновесие, рынок в этом отношении достаточно гибок.
Сбои в мировой экономики будут связаны с уже произошедшим нарушением регулярности поставок, поясняет вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Сергей Желаннов. "Существует достаточно жесткое расписание отправления судов и сроков доставки контейнеров. Если, например, комплектующие для сборки компьютеров опоздают на неделю, конвейер встанет", - поясняет эксперт.
По оценке Bloomberg, ежедневные потери для мировой экономики из-за перекрытого канала составляют около 9,6 млрд долларов. Страховая компания Allianz посчитала, что потери мировой торговли составляют 6-10 млрд долларов в неделю.Реальный ущерб могут понести небольшие компании и продавцы скоропортящихся товаров, а не гигантские нефтегазовые корпорации, перевозки которых застрахованы от рисков, отмечают эксперты.
"Нефть уже отыграла эту историю, котировки могут еще подрасти, но незначительно. Могут подняться ненадолго спотовые цены на газ, в первую очередь, на сжиженный природный газ (СПГ), но также без рекордов роста, - говорит глава фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Авария наглядно показала преимущество России как поставщика газа в Европу, и что не стоит списывать со счетов газопроводы, отмечает он.
Основной объем СПГ Европа получает из Катара, и газовозы идут через Суэцкий канал. Учитывая почти пустые газовые хранилища из-за сильных холодов этой зимой, блокировка этого маршрута оставляет Европе три варианта - закупать больше российского трубопроводного газа или российского же СПГ, или покупать СПГ из США. Если бы сейчас работал "Северный поток-2", как ранее и планировалось, никаких проблем с поставками газа у Европы не было.
Ряд экспертов считают, что авария подстегнет рост цен на российскую нефть Urals, поскольку Европа лишится альтернативных поставок сернистой нефти с Ближнего Востока. Но даже если рост стоимости Urals и произойдет, то эффект будет недолгим.
Есть еще вывод - пока единственным альтернативным маршрутом для движения грузов из Европы в Азию является Северный морской путь (СМП), который сейчас развивает Россия. Но сейчас для прохождения значительных участков пути нужны ледоколы, что осложняет его эксплуатацию, замечает аналитик "Финам" Андрей Маслов. Пока даже российские суда с арктическим СПГ при поставках в Азию ходят большую часть года через Суэцкий канал. По мнению Симонова, пока не будет круглогодичной навигации по СМП, этот маршрут не будут воспринимать как реальную альтернативу Суэцкому каналу.
Tiret есть - и пробки есть
В выходные сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в свете подвижек есть шансы на скорое завершение работ. Другие специалисты более пессимистичны в прогнозах и считают, что процесс вызволения из "песчаного и илистого плена" одного из самых крупных контейнеровозов на планете длиною в четыре футбольных поля и водоизмещением в 240 тысяч тонн может растянуться на месяц. Питер Бердовски, гендиректор специализированной дноуглубительной компании Boskalis, которая направила бригаду на место происшествия, заявил: данные свидетельствуют о том, что "вытащить контейнеровоз пока на самом деле невозможно" и что судно, возможно, необходимо разгрузить. "Мы не можем исключать того, что это может занять несколько недель", - сказал Бердовски голландскому телеканалу NPO. "Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег, огромный груз на песке. Возможно, нам придется работать с комбинацией снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, задействования мощных буксиров и выемки большого количества песка", - пояснил он.
Глава Управления Суэцкого канала, которого цитирует "Гардиан", назвал спасательную операцию "сложной и включающей множество факторов". "Мы столкнулись с трудной ситуацией, которая вынудила работать на каменистой почве. Вдобавок столкнулись с очень высокими приливами. Мы должны считаться с огромными размерами корабля и количеством контейнеров на нем, которые усложняют задачу", - сказал Рабиа. По его словам, с судна было удалено около 9000 тонн балластной воды, при этом дноуглубительные работы проводились только во время отлива, а 11 буксиров работали над тем, чтобы вызволить судно из песка и ила. Два дополнительных буксира, зарегистрированных в Нидерландах и Италии, должны прибыть на место инцидента в понедельник.
По мнению Усама Рабиа, причиной инцидента стали не погодные факторы, а "возможно, технические или человеческие ошибки". Эксперты судоходной отрасли заявили о "неизбежности" потока страховых исков, касающихся огромного количества задержанных грузов из-за блокировки Суэцкого канала. Источники в отрасли сообщили агентству Рейтер, что даже если Ever Given будет быстро снят с мели, его владелец и страховщики столкнутся с исками на миллионы долларов за задержки и дополнительные расходы, понесенные другими компаниями.