Станет ли Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

"Исходя из стоимости демереджа контейнеров, который условно можно приравнять к убыткам контейнерных линий при неиспользовании оборудования в 30 долларов в сутки, можно предположить, что простой судна с 10 тысячами контейнеров обходится линии в 300 тысяч долларов в сутки", - рассказал "РГ" председатель правления логистического альянса АСЕХ Мирослав Золотарев. Последствия аварии будут ощущаться в течение всего второго квартала 2021 года и в целом повлияют на логистику азиатско-европейской торговли, добавляют в компании Woodland. Убытки контейнерных линий из-за простоев вызовут давление на тарифы, как это было в 2020 году, когда стоимость перевозки взлетала на 500% от нормы. "Уже значительно возросла стоимость фрахта, как следствие, поползли цены на биржах", - говорит аналитик ИРТТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, в течение двух-трех недель логистика диверсифицируется и цены придут в равновесие, рынок в этом отношении достаточно гибок.

Сбои в мировой экономики будут связаны с уже произошедшим нарушением регулярности поставок, поясняет вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Сергей Желаннов. "Существует достаточно жесткое расписание отправления судов и сроков доставки контейнеров. Если, например, комплектующие для сборки компьютеров опоздают на неделю, конвейер встанет", - поясняет эксперт.

По оценке Bloomberg, ежедневные потери для мировой экономики из-за перекрытого канала составляют около 9,6 млрд долларов. Страховая компания Allianz посчитала, что потери мировой торговли составляют 6-10 млрд долларов в неделю.Реальный ущерб могут понести небольшие компании и продавцы скоропортящихся товаров, а не гигантские нефтегазовые корпорации, перевозки которых застрахованы от рисков, отмечают эксперты.

"Нефть уже отыграла эту историю, котировки могут еще подрасти, но незначительно. Могут подняться ненадолго спотовые цены на газ, в первую очередь, на сжиженный природный газ (СПГ), но также без рекордов роста, - говорит глава фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Авария наглядно показала преимущество России как поставщика газа в Европу, и что не стоит списывать со счетов газопроводы, отмечает он.

Основной объем СПГ Европа получает из Катара, и газовозы идут через Суэцкий канал. Учитывая почти пустые газовые хранилища из-за сильных холодов этой зимой, блокировка этого маршрута оставляет Европе три варианта - закупать больше российского трубопроводного газа или российского же СПГ, или покупать СПГ из США. Если бы сейчас работал "Северный поток-2", как ранее и планировалось, никаких проблем с поставками газа у Европы не было.

Ряд экспертов считают, что авария подстегнет рост цен на российскую нефть Urals, поскольку Европа лишится альтернативных поставок сернистой нефти с Ближнего Востока. Но даже если рост стоимости Urals и произойдет, то эффект будет недолгим.

Есть еще вывод - пока единственным альтернативным маршрутом для движения грузов из Европы в Азию является Северный морской путь (СМП), который сейчас развивает Россия. Но сейчас для прохождения значительных участков пути нужны ледоколы, что осложняет его эксплуатацию, замечает аналитик "Финам" Андрей Маслов. Пока даже российские суда с арктическим СПГ при поставках в Азию ходят большую часть года через Суэцкий канал. По мнению Симонова, пока не будет круглогодичной навигации по СМП, этот маршрут не будут воспринимать как реальную альтернативу Суэцкому каналу.