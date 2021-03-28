Судья извинился за незасчитанный гол Роналду

Арбитр матча Сербия - Португалия Данни Маккели извинился за незасчитанный гол Криштиану Роналду.

Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш. Инцидент произошел в самом конце отборочного матча чемпионата мира 2022 года при счете 2:2.

После удара Роналду мяч полностью пересек линию, но игрок хозяев выбил его из ворот. Роналду требовал засчитать гол, однако получил от арбитра желтую карточку, а затем покинул поле, не дожидаясь финального свистка.

"Судья извинился, и я очень его уважаю за это. Но недопустимо, чтобы в таком соревновании не использовались VAR или технология линии ворот. Уже второй раз сожалею об этом после отборочного матча! Мяч находился на полметра внутри ворот, между голкипером и линией ворот не было препятствий. Судья извинился передо мной, но это не решит проблему. Арбитры делают ошибки, они люди, но для этого существует VAR", - сказал Сантуш.