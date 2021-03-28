Постановление правительства Тюменской области от 26 марта 2021 года № 160-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова "с 18 марта по 28 марта" заменить словами "с 18 марта 2020 года по 25 апреля".

1.2. В пунктах 6, 8, 14, 15 слова "28 марта" заменить словами "25 апреля".

1.3. Пункт 16 дополнить словами ", с 29 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, с 1 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта 2021 года.

Губернатор области А.В.Моор







