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28 марта 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 26 марта 2021 года № 160-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 26 марта 2021 г.
Опубликован 28 марта 2021 г.
Вступает в силу 29 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова "с 18 марта по 28 марта" заменить словами "с 18 марта 2020 года по 25 апреля".

1.2. В пунктах 6, 8, 14, 15 слова "28 марта" заменить словами "25 апреля".

1.3. Пункт 16 дополнить словами ", с 29 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, с 1 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта 2021 года.

Губернатор области А.В.Моор



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